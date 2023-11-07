Другий збитий прикордонник за добу: нова ДТП сталася на Закарпатті

Військовий отримав безліч травм

В Україні за добу під колеса автомобілів потрапили двоє військових. Нова ДТП сталася на Закарпатті.

Про це повідомляє Берегівський відділ поліції. За даними правоохоронців, інцидент стався вранці 7 листопада у Берегівському районі. Там на блокпосту в селі Яноші 34-річний житель міста Рахів, рухаючись на автомобілі Audi, намагався обігнати авто, яке зупинили для перевірки, і скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній у цей час був на проїжджій частині.

Внаслідок ДТП прикордонник отримав множинні травми та був госпіталізований. Водія було затримано та відправлено на медогляд, який показав, що він був тверезий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліцейські порушили кримінальну справу і тепер водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що попередня ДТП на блокпосту сталася увечері 6 липня. Тоді у Києві збили жінку-військову. Вона в цей момент переходила дорогу по "зебрі".