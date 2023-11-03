На Запоріжжі сталась масштабна ДТП: є загиблі (фото)

Від сили удару легковик зім'яло

В одному з населених пунктів Запорізької області у п’ятницю, 3 листопада, на трасі сталась смертельна ДТП. Унаслідок аварії троє людей загинуло та ще одну особу було травмовано.

Про це інформує ДСНС України. Також рятувальники опублікували фотографії з місця трагедії.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась унаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

"Унаслідок цього (ДТП — ред.) постраждала 1 людина та 3 загинуло", — повідомляють у ДСНС.

На фото видно, що унаслідок зіткнення легковий автомобіль постраждав найбільше: верхню частину авто знесло та зім'яло. Суттєві ушкодження також є збоку автомобіля, де перебували пасажири. Надзвичайники деблокували постраждалого та тіла трьох загиблих з понівеченого авто.

Рятувальники повідомляють, що був ризик займання палива, яке витікло на проїжджу частини. Аби цьому запобігти, вони залили механічною піною частину дороги.

Наразі причина виникнення ДТП залишається невідомою. Над встановлення обставин аварії працюють правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав, що на перехресті вулиць Недєліна та Чубаївської в Одесі у четвер, 2 листопада, сталась ДТП. Водій автомобіля наїхав на жінку з двома дітьми.