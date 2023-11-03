На Запорожье произошло масштабное ДТП: есть погибшие (фото)

От силы удара легковушка смялась

В одном из населенных пунктов Запорожской области в пятницу, 3 ноября, на трассе произошло смертельное ДТП. В результате аварии три человека погибли и еще один был травмирован.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Также спасатели опубликовали фотографии с места трагедии.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения легкового и грузового автомобилей.

"В результате этого (ДТП — ред.) пострадал 1 человек и 3 погибли", — сообщают в ГСЧС.

На фото видно, что в результате столкновения легковой автомобиль пострадал больше всего: верхнюю часть авто снесло и смяло. Существенные повреждения также есть сбоку автомобиля, где находились пассажиры. Чрезвычайщики деблокировали пострадавшего и тела троих погибших из изуродованного авто.

Спасатели сообщают, что был риск возгорания топлива, вытекшего на проезжую часть. Чтобы предотвратить это, они залили механической пеной часть дороги.

В настоящее время причина ДТП остается неизвестной. Над установлением обстоятельств аварии работают правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что на перекрестке улиц Неделина и Чубаевской в Одессе в четверг, 2 ноября, произошло ДТП. Водитель автомобиля наехал на женщину с двумя детьми.