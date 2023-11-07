Второй сбитый пограничник за сутки: новое ДТП произошло на Закарпатье

Военный получил множество травм

В Украине за сутки под колеса автомобилей попали двое военных. Новое ДТП произошло на Закарпатье.

Об этом сообщает Береговской отдел полиции. По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 7 ноября в Береговском районе. Там на блокпосту в селе Яноши 34-летний житель города Рахов, двигаясь на автомобиле Audi, пытался обогнать авто, которое остановили для проверки, и совершил наезд на 21-летнего сотрудника ГПСУ. Последний в это время находился на проезжей части.

В результате ДТП пограничник получил множественные травмы и был госпитализирован. Водитель был задержан и отправлен на медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту полицейские открыли уголовное дело и теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что предыдущее ДТП на блокпосту произошло вечером 6 июля. Тогда в Киеве сбили женщину-военную. Она в этот момент переходила дорогу по "зебре".