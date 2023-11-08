Найкращі породи кішок для дітей. Як вибрати найласкавіших і найбезпечніших

Вони створені для сімей

Кішки вже давно є повноправними членами сімей в Україні. Але, як і будь-яка інша тварина, всі вони мають свій характер, який необхідно враховувати, особливо якщо ви вибираєте друга для своєї дитини.

Видання "Апостроф" пише про породи кішок, які просто створені для того, щоб стати членом великої родини. Вони чудово ладнають із дітьми.

Мейн-кун

Мейн-куни відмінно ладнають з дітьми, слухаються свого господаря і відмінно адаптуються до будь-якого домашнього середовища. Завдяки своїм інтелектуальним здібностям мейн-куни легко навчаються новим трюкам і командам, із задоволенням грають зі своїм господарем і стають надійними друзями на довгі роки.

Регдол

Кішки цієї породи досить швидко прив’язуються до свого маленького хазяїна. Вони не схильні до дряпання чи кусання, проте завжди раді брати участь в іграх. Ці кішки мають м’який і лагідний характер. Вони не тільки люблять грати, але також дуже розумні та легко піддаються навчанню.

Сноу-шу

Кішки цієї породи носять лагідний характер і дещо обмежені у прояві почуттів, проте вони дуже віддані, енергійні та люблять грати. Ці коти дуже активні і насолоджуються проведенням часу зі своїм господарем та іншими членами сім’ї. Крім цього, Сноу-шу коти є відмінними компаньйонами для дітей, і вони завжди готові провести час із ними.

Пуделькет

Характер пуделькетів привітний і лагідний, тому з ними легко співіснувати в одному будинку. Крім того, Пуделькети досить енергійні та грайливі, і завжди раді активним іграм та розвагам.

Американський керл

Американський керл — це порода кішок, що відрізняються ніжністю та дружелюбністю. Вони досить соціальні і чудово ладнають з дітьми, що робить їх ідеальними домашніми вихованцями для таких сімей.

Нагадаємо, раніше ми писали про смішні і прикольні прізвиська для котів.