Лучшие породы кошек для детей. Как выбрать самых ласковых и безопасных

Они созданы для семей

Кошки уже давно являются полноправными членами семей в Украине. Но, как и любое другое животное, все они имеют свой характер, который необходимо учитывать, особенно, если вы выбираете друга для своего ребенка.

Издание "Апостроф" пишет о породах кошек, которые просто созданы для того, чтобы стать членом большой семьи. Они прекрасно ладят с детьми.

Мэйн-кун

Мейн-куны отлично ладят с детьми, слушаются своего хозяина и отлично адаптируются к любой домашней среде. Благодаря своим интеллектуальным способностям мейн-куны с легкостью учатся новым трюкам и командам, с удовольствием играют со своим хозяином и становятся надежными друзьями на долгие годы.

Регдолл

Кошки этой породы довольно быстро привязываются к своему маленькому хозяину. Они не склонны к царапанию или кусанию, зато всегда рады участвовать в играх. Эти кошки носят мягкий и кроткий характер. Они не только любят играть, но также очень умны и легко поддаются обучению.

Сноу-шу

Кошки этой породы носят кроткий характер и несколько ограничены в проявлении чувств, однако они очень преданы, энергичны и любят играть. Эти коты очень активны и наслаждаются времяпрепровождением со своим хозяином и другими членами семьи. Кроме этого, Сноу-шу коты являются отличными компаньонами для детей, и они всегда готовы провести время с ними.

Пуделькет

Характер пуделькетов приветлив и кроток, поэтому с ними легко сосуществовать в одном доме. Кроме того, Пуделькеты достаточно энергичны и игривы, и всегда рады активным играм и развлечениям.

Американский кэрл

Американский кэрл – это порода кошек, отличающихся нежностью и дружелюбием. Они достаточно социальные и прекрасно ладят с детьми, что делает их идеальными домашними питомцами для таких семей.

Напомним, ранее мы писали о смешных и прикольных кличках для котов.