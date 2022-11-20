Вместо Рыжика - Абрикос, а Черныш теперь Уголек: смешные и прикольные клички для котов
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Клички для котов могут быть прикольными, смешными, милыми и очень оригинальными
Когда в доме появляется пушистое пополнение в виде маленького котенка, перед его хозяевами постает важное и ответственное задание — выбрать новому члену семьи имя. Многие делают это особо не думая, выбрав что-то стандартное, типа рыжий кот — Рыжик, белый — Снежок, полосатый — Тигруля, или что-то подобное. Но так делать не стоит, ведь существует столько интересных и прикольных кличек, а главное таких, которые только подчеркнут особенности вашего питомца.
"Телеграф" подготовил для вас несколько необычных, смешных и прикольных вариантов кличек, из которых можно выбрать ту, которая вам понравится. А также мы расскажем о нескольких "правилах" выбора имени вашему котенку.
Как выбрать имя для котенка: "правила"
Вы можете называть своего питомца как хотите, но есть несколько негласных правил, которые помогут пушистому малышу (ну или не пушистому, смотря какую породу вы выбрали) быстрее выучить свое имя и откликаться на него, а не на "кис-кис". Что же нужно учитывать:
- в кошачьем имени должно быть два, максимум три слога — так котенок быстрее запомнит кличку и начнет на нее откликаться,
- желательно использовать имена в которых есть буквы "с", "з", "ц", а также "м" и "р",
- а вот шипящие "ж", "ш" и "щ" — лучше избегать,
- не стоит выбирать слишком длинное имя, или же в таком случае имя должно сокращаться. К примеру: Клеопатра — Клео, Джульетта — Джуля, Арчибальд — Арчи.
Далее дело за фантазией. Кличка может быть связана с продуктами питания, героями мультфильмов и сериалов, и даже с неодушевленными предметами. Также имя может быть связано с ситуацией с котенком: как он к вам попал, о его любимой игрушке, вдруг он что-то погрыз интересное или нужное.
Конечно не стоит сбрасывать со счетов и окрас, породу и конечно же характер животного. Значение имеет все: цвет глаз, пушистость, размер ушей, длина лап и хвоста. Из характера — активный и хулиганистый или наоборот, скромный и нерешительный, либо настоящий лентяй и соня.
Прикольные клички для котов и кошек: как необычно назвать питомца
- Для мальчиков: Персик, Апельсин, Абрикос, Манго, Лучик, Лисенок, Санни, Файер, Огонек, Лев, Пикачу, Лимончик, Мандарин, Трубочист, Уголек, Гуталин, Базилио, Блэк, Бриолин, Ворон, Пепел, Демон, Фантомас, Чертенок, Сильвер, Дымок, Смоки, Грей, Мышонок, Снежок, Беляш,Айвенго, Сальвадор, Принц, Нэйтон, Изюмчик, Шерлок, Ватсон, Гендальф, Чебурашка, Пумба, Симба, Лизун, Телепузик, Гарфилд, Электроник, Тор, Шрек, Зорро, Марио, Пьеро, Рэмбо, Умка, Джерри, Бонифаций, Дамблдор, Каспер, Пончик, Пармезан, Несквик, Тортик, Кефир, Шоколад, Эклер, Цукат, Укроп, Мармелад, Перчик, Арахис, Зефир, Паштет, Тайфун, Айфон, Диор, Гульден, Доллар, Фунт, Грош, Батт, Франк, Тэнге, Опель, Хаммер, Мэрс, Ситроен, Тосол, Бензин, Бампер, Черчилль, Ричи, ДиКаприо, Джексон, Тайсон, Шумахер, Аль Пачино, Наполеон, Моцарт, Гуччи, Арчибальд, Альберт, Тишка, Борька, Ричард, Марс, Плутон, Нептун, Сатурн, Пион, Лютик, Колокольчик, Тюльпан, Царь, Зевс, Цезарь.
- Для девочек: Морковка, Тучка, Гроза, Мокко, Найт, Васаби, Непоседа, Молния, Феррари, Карли, Белочка, Арабика, Пинки, Дымка, Санни, Тень, Бланка, Лили, Фокси, Блэки, Полоска, Брауни, Злата, Багира, Айрис, Диана, Мими, Сакура, Индия, Тиффани, Скарлетт, Пикси, Лиззи, Алиса, Лило, Ямайка, Пэрис, Мальта, Аляска, Соня, Клеопатра, Цунами, Забияка, Матильда, Кнопка, Масяня, Царапка, Серсея, Ворсинка, Амели, Наоми, Маркиза, Изольда, Валенсия, Баунти, Свити, Текила, Ириска, Карамель, Виски, Кукуруза, Гренка, Фасолька, Льдинка, Китана, Офелия, Дайкири, Брусника, Дейзи, Пенка, Веста, Астра, Эйприл, Среда, Бусинка, Гайка, Елка, Золушка, Мята, Радость, Сара, Персефона, Сосиска, Конфетка, Оливье, Рыбка, Мышка, Флэшка, Хулиганка, Хэппи, Царапка, Цыпочка, Герцогиня, Нала, Луна, Миледи, Корица, Инфинити, Лада, Ауди, Бугатти, Мадонна, Шер, Елка, Бьйонсе, Адель, Симка, Айва, Вата, Вилка, Кола, Халва, Фишка, Афродита, Сакура, Жаклин, Беатрисса.
Телеграф" ранее писал про породы кошек, которые подходят для семей с детьми. Одним из важных факторов комфортного совместного существования являются сходные графики сна. Кота можно приучить спать по ночам.