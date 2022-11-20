Вместо Рыжика - Абрикос, а Черныш теперь Уголек: смешные и прикольные клички для котов

Клички для котов могут быть прикольными, смешными, милыми и очень оригинальными

Когда в доме появляется пушистое пополнение в виде маленького котенка, перед его хозяевами постает важное и ответственное задание — выбрать новому члену семьи имя. Многие делают это особо не думая, выбрав что-то стандартное, типа рыжий кот — Рыжик, белый — Снежок, полосатый — Тигруля, или что-то подобное. Но так делать не стоит, ведь существует столько интересных и прикольных кличек, а главное таких, которые только подчеркнут особенности вашего питомца.

"Телеграф" подготовил для вас несколько необычных, смешных и прикольных вариантов кличек, из которых можно выбрать ту, которая вам понравится. А также мы расскажем о нескольких "правилах" выбора имени вашему котенку.

Как выбрать имя для котенка: "правила"

Вы можете называть своего питомца как хотите, но есть несколько негласных правил, которые помогут пушистому малышу (ну или не пушистому, смотря какую породу вы выбрали) быстрее выучить свое имя и откликаться на него, а не на "кис-кис". Что же нужно учитывать:

Оптимальные и популярные имена для котов содержат порядкам 4-5 букв

в кошачьем имени должно быть два, максимум три слога — так котенок быстрее запомнит кличку и начнет на нее откликаться,

желательно использовать имена в которых есть буквы "с", "з", "ц", а также "м" и "р",

а вот шипящие "ж", "ш" и "щ" — лучше избегать,

не стоит выбирать слишком длинное имя, или же в таком случае имя должно сокращаться. К примеру: Клеопатра — Клео, Джульетта — Джуля, Арчибальд — Арчи.

Далее дело за фантазией. Кличка может быть связана с продуктами питания, героями мультфильмов и сериалов, и даже с неодушевленными предметами. Также имя может быть связано с ситуацией с котенком: как он к вам попал, о его любимой игрушке, вдруг он что-то погрыз интересное или нужное.

Конечно не стоит сбрасывать со счетов и окрас, породу и конечно же характер животного. Значение имеет все: цвет глаз, пушистость, размер ушей, длина лап и хвоста. Из характера — активный и хулиганистый или наоборот, скромный и нерешительный, либо настоящий лентяй и соня.

Для котов рыжего цвета прекрасно подходят солнечные и яркие клички

Прикольные клички для котов и кошек: как необычно назвать питомца

Для мальчиков: Персик, Апельсин, Абрикос, Манго, Лучик, Лисенок, Санни, Файер, Огонек, Лев, Пикачу, Лимончик, Мандарин, Трубочист, Уголек, Гуталин, Базилио, Блэк, Бриолин, Ворон, Пепел, Демон, Фантомас, Чертенок, Сильвер, Дымок, Смоки, Грей, Мышонок, Снежок, Беляш,Айвенго, Сальвадор, Принц, Нэйтон, Изюмчик, Шерлок, Ватсон, Гендальф, Чебурашка, Пумба, Симба, Лизун, Телепузик, Гарфилд, Электроник, Тор, Шрек, Зорро, Марио, Пьеро, Рэмбо, Умка, Джерри, Бонифаций, Дамблдор, Каспер, Пончик, Пармезан, Несквик, Тортик, Кефир, Шоколад, Эклер, Цукат, Укроп, Мармелад, Перчик, Арахис, Зефир, Паштет, Тайфун, Айфон, Диор, Гульден, Доллар, Фунт, Грош, Батт, Франк, Тэнге, Опель, Хаммер, Мэрс, Ситроен, Тосол, Бензин, Бампер, Черчилль, Ричи, ДиКаприо, Джексон, Тайсон, Шумахер, Аль Пачино, Наполеон, Моцарт, Гуччи, Арчибальд, Альберт, Тишка, Борька, Ричард, Марс, Плутон, Нептун, Сатурн, Пион, Лютик, Колокольчик, Тюльпан, Царь, Зевс, Цезарь.

Персик, Апельсин, Абрикос, Манго, Лучик, Лисенок, Санни, Файер, Огонек, Лев, Пикачу, Лимончик, Мандарин, Трубочист, Уголек, Гуталин, Базилио, Блэк, Бриолин, Ворон, Пепел, Демон, Фантомас, Чертенок, Сильвер, Дымок, Смоки, Грей, Мышонок, Снежок, Беляш,Айвенго, Сальвадор, Принц, Нэйтон, Изюмчик, Шерлок, Ватсон, Гендальф, Чебурашка, Пумба, Симба, Лизун, Телепузик, Гарфилд, Электроник, Тор, Шрек, Зорро, Марио, Пьеро, Рэмбо, Умка, Джерри, Бонифаций, Дамблдор, Каспер, Пончик, Пармезан, Несквик, Тортик, Кефир, Шоколад, Эклер, Цукат, Укроп, Мармелад, Перчик, Арахис, Зефир, Паштет, Тайфун, Айфон, Диор, Гульден, Доллар, Фунт, Грош, Батт, Франк, Тэнге, Опель, Хаммер, Мэрс, Ситроен, Тосол, Бензин, Бампер, Черчилль, Ричи, ДиКаприо, Джексон, Тайсон, Шумахер, Аль Пачино, Наполеон, Моцарт, Гуччи, Арчибальд, Альберт, Тишка, Борька, Ричард, Марс, Плутон, Нептун, Сатурн, Пион, Лютик, Колокольчик, Тюльпан, Царь, Зевс, Цезарь. Для девочек: Морковка, Тучка, Гроза, Мокко, Найт, Васаби, Непоседа, Молния, Феррари, Карли, Белочка, Арабика, Пинки, Дымка, Санни, Тень, Бланка, Лили, Фокси, Блэки, Полоска, Брауни, Злата, Багира, Айрис, Диана, Мими, Сакура, Индия, Тиффани, Скарлетт, Пикси, Лиззи, Алиса, Лило, Ямайка, Пэрис, Мальта, Аляска, Соня, Клеопатра, Цунами, Забияка, Матильда, Кнопка, Масяня, Царапка, Серсея, Ворсинка, Амели, Наоми, Маркиза, Изольда, Валенсия, Баунти, Свити, Текила, Ириска, Карамель, Виски, Кукуруза, Гренка, Фасолька, Льдинка, Китана, Офелия, Дайкири, Брусника, Дейзи, Пенка, Веста, Астра, Эйприл, Среда, Бусинка, Гайка, Елка, Золушка, Мята, Радость, Сара, Персефона, Сосиска, Конфетка, Оливье, Рыбка, Мышка, Флэшка, Хулиганка, Хэппи, Царапка, Цыпочка, Герцогиня, Нала, Луна, Миледи, Корица, Инфинити, Лада, Ауди, Бугатти, Мадонна, Шер, Елка, Бьйонсе, Адель, Симка, Айва, Вата, Вилка, Кола, Халва, Фишка, Афродита, Сакура, Жаклин, Беатрисса.

Телеграф" ранее писал про породы кошек, которые подходят для семей с детьми. Одним из важных факторов комфортного совместного существования являются сходные графики сна. Кота можно приучить спать по ночам.