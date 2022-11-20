Замість Рижика — Абрикос, а Черниш тепер Вуглик: смішні та прикольні прізвиська для котів

Клички для котів можуть бути прикольними, смішними, милими та дуже оригінальними.

Коли в будинку з’являється пухнасте поповнення у вигляді маленького кошеняти, перед його господарями постає важливе та відповідальне завдання – вибрати новому члену сім’ї ім’я. Багато хто робить це особливо не думаючи, обравши щось стандартне, на кшталт рудий кіт — Рижик, білий — Сніжок, смугастий — Тигруля, чи щось подібне. Але так робити не варто, адже існує стільки цікавих і прикольних кличок, а головне таких, які лише підкреслять особливості вашого вихованця.

"Телеграф" підготував для вас кілька незвичайних, смішних та прикольних варіантів кличок, з яких можна вибрати ту, яка вам сподобається. А також ми розповімо про кілька "правил" вибору імені вашого кошеняти.

Як вибрати ім’я для кошеняти: "правила"

Ви можете називати свого вихованця як хочете, але є кілька негласних правил, які допоможуть пухнастому малюкові (ну чи не пухнастому, дивлячись яку породу ви обрали) швидше вивчити своє ім’я та відгукуватися на нього, а не на "кис-кис". Що ж потрібно враховувати:

Оптимальні та популярні імена для котів містять близько 4-5 букв

в котячому імені має бути два, максимум три склади — так кошеня швидше запам’ятає прізвисько і почне на неї відгукуватися,

бажано використовувати імена в яких є літери "с", "з", "ц", а також "м" та "р",

а ось шиплячі "ж", "ш" і "щ" — краще уникати,

не варто вибирати занадто довге ім’я, або ж у такому разі ім’я має скорочуватися. Наприклад: Клеопатра — Клео, Джульєтта — Джуля, Арчибальд — Арчі.

Далі річ за фантазією. Прізвисько може бути пов’язане з харчовими продуктами, героями мультфільмів та серіалів, і навіть з неживими предметами. Також ім’я може бути пов’язане із ситуацією з кошеням: як він до вас потрапив, про його улюблену іграшку, раптом він щось погриз цікаве чи потрібне.

Звичайно не варто скидати з рахунків та забарвлення, породу і звичайно ж характер тварини. Значення має все: колір очей, пухнастість, розмір вух, довжина лап та хвоста. З характеру — активний і хуліганистий або навпаки, скромний і нерішучий, або справжній ледар і соня.

Для котів рудого кольору чудово підходять сонячні та яскраві прізвиська.

Прикольні клички для котів і кішок: як незвично назвати вихованця

Для хлопчиків: Персик, Апельсин, Абрикос, Манго, Лучик, Лисеня, Санні, Файєр, Вогник, Лев, Пікачу, Лимончик, Мандарин, Трубочист, Вугілля, Гуталін, Базиліо, Блек, Бріолін, Ворон, Попіл, Демон, Фантомас, Чортеня, Сільвер, Димок, Смоки, Грей, Мишеня, Сніжок, Біляш, Айвенго, Сальвадор, Принц, Нейтон, Родзинки, Шерлок, Ватсон, Гендальф, Чебурашка, Пумба, Сімба, Лізун, Телепузик, Гарфілд, Електронік, Тор, Маріо, П’єро, Рембо, Умка, Джеррі, Боніфацій, Дамблдор, Каспер, Пончик, Пармезан, Несквік, Тортик, Кефір, Шоколад, Еклер, Цукат, Кріп, Мармелад, Перчик, Арахіс, Зефір, Паштет, Тайфун,, Гульден, Долар, Фунт, Грош, Батт, Франк, Тенге, Опель, Хаммер, Мерс, Сітроен, Тосол, Бензин, Бампер, Черчилль, Річі, ДіКапріо, Джексон, Тайсон, Шумахер, Аль Пачіно, Наполеон, Моцарт, Гуччі, Арчибальд, Альберт, Тишка, Борька, Річард, Марс, Плутон, Нептун, Сатурн, Лютик, Дзвіночок, Тюльпан, Цар, Зевс, Цезар.

Персик, Апельсин, Абрикос, Манго, Лучик, Лисеня, Санні, Файєр, Вогник, Лев, Пікачу, Лимончик, Мандарин, Трубочист, Вугілля, Гуталін, Базиліо, Блек, Бріолін, Ворон, Попіл, Демон, Фантомас, Чортеня, Сільвер, Димок, Смоки, Грей, Мишеня, Сніжок, Біляш, Айвенго, Сальвадор, Принц, Нейтон, Родзинки, Шерлок, Ватсон, Гендальф, Чебурашка, Пумба, Сімба, Лізун, Телепузик, Гарфілд, Електронік, Тор, Маріо, П’єро, Рембо, Умка, Джеррі, Боніфацій, Дамблдор, Каспер, Пончик, Пармезан, Несквік, Тортик, Кефір, Шоколад, Еклер, Цукат, Кріп, Мармелад, Перчик, Арахіс, Зефір, Паштет, Тайфун,, Гульден, Долар, Фунт, Грош, Батт, Франк, Тенге, Опель, Хаммер, Мерс, Сітроен, Тосол, Бензин, Бампер, Черчилль, Річі, ДіКапріо, Джексон, Тайсон, Шумахер, Аль Пачіно, Наполеон, Моцарт, Гуччі, Арчибальд, Альберт, Тишка, Борька, Річард, Марс, Плутон, Нептун, Сатурн, Лютик, Дзвіночок, Тюльпан, Цар, Зевс, Цезар. Для дівчаток: Морквина, Хмарка, Гроза, Мокко, Найт, Васабі, Непосида, Блискавка, Феррарі, Карлі, Білочка, Арабіка, Пінкі, Димка, Санні, Тінь, Бланка, Лілі, Фоксі, Блекі, Смужка, Брауні, Злата, Багіра, Айріс, Діана, Мімі, Сакура, Індія, Тіффані, Скарлетт, Піксі, Ліззі, Аліса, Ліло, Ямайка, Періс, Мальта, Аляска, Соня, Клеопатра, Цунамі, Забіяка, Матильда, Кнопка, Масяня, Серсе, Амелі, Наомі, Маркіза, Ізольда, Валенсія, Баунті, Світі, Текіла, Іриска, Карамель, Віскі, Кукурудза, Гренка, Квасолка, Крижинка, Китана, Офелія, Дайкірі, Брусниця, Дейзі, Пінка, Веста, Астра, Ейпріл, Намистинка, Гайка, Ялинка, Попелюшка, М’ята, Радість, Сара, Персефона, Сосиска, Цукерка, Олів’є, Рибка, Мишка, Флешка, Хуліганка, Хеппі, Царапка, Ципочка, Герцогиня, Нала, Місяць, Міледі, Кориця, Інфіні, Ауді, Бугатті, Мадонна, Шер, Ялинка, Бйонсе, Адель, Сімка, Айва, Вата, Вилка, Кола, Халва, Фішка, Афродіта, Сакура, Жаклін, Беатрісса.

Телеграф" раніше писав про породи кішок, які підходять для сімей з дітьми. Одним з важливих факторів комфортного спільного існування є подібні графіки сну. Кота можна привчити спати ночами.