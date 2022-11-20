Замість Рижика — Абрикос, а Черниш тепер Вуглик: смішні та прикольні прізвиська для котів
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Клички для котів можуть бути прикольними, смішними, милими та дуже оригінальними.
Коли в будинку з’являється пухнасте поповнення у вигляді маленького кошеняти, перед його господарями постає важливе та відповідальне завдання – вибрати новому члену сім’ї ім’я. Багато хто робить це особливо не думаючи, обравши щось стандартне, на кшталт рудий кіт — Рижик, білий — Сніжок, смугастий — Тигруля, чи щось подібне. Але так робити не варто, адже існує стільки цікавих і прикольних кличок, а головне таких, які лише підкреслять особливості вашого вихованця.
"Телеграф" підготував для вас кілька незвичайних, смішних та прикольних варіантів кличок, з яких можна вибрати ту, яка вам сподобається. А також ми розповімо про кілька "правил" вибору імені вашого кошеняти.
Як вибрати ім’я для кошеняти: "правила"
Ви можете називати свого вихованця як хочете, але є кілька негласних правил, які допоможуть пухнастому малюкові (ну чи не пухнастому, дивлячись яку породу ви обрали) швидше вивчити своє ім’я та відгукуватися на нього, а не на "кис-кис". Що ж потрібно враховувати:
- в котячому імені має бути два, максимум три склади — так кошеня швидше запам’ятає прізвисько і почне на неї відгукуватися,
- бажано використовувати імена в яких є літери "с", "з", "ц", а також "м" та "р",
- а ось шиплячі "ж", "ш" і "щ" — краще уникати,
- не варто вибирати занадто довге ім’я, або ж у такому разі ім’я має скорочуватися. Наприклад: Клеопатра — Клео, Джульєтта — Джуля, Арчибальд — Арчі.
Далі річ за фантазією. Прізвисько може бути пов’язане з харчовими продуктами, героями мультфільмів та серіалів, і навіть з неживими предметами. Також ім’я може бути пов’язане із ситуацією з кошеням: як він до вас потрапив, про його улюблену іграшку, раптом він щось погриз цікаве чи потрібне.
Звичайно не варто скидати з рахунків та забарвлення, породу і звичайно ж характер тварини. Значення має все: колір очей, пухнастість, розмір вух, довжина лап та хвоста. З характеру — активний і хуліганистий або навпаки, скромний і нерішучий, або справжній ледар і соня.
Прикольні клички для котів і кішок: як незвично назвати вихованця
- Для хлопчиків: Персик, Апельсин, Абрикос, Манго, Лучик, Лисеня, Санні, Файєр, Вогник, Лев, Пікачу, Лимончик, Мандарин, Трубочист, Вугілля, Гуталін, Базиліо, Блек, Бріолін, Ворон, Попіл, Демон, Фантомас, Чортеня, Сільвер, Димок, Смоки, Грей, Мишеня, Сніжок, Біляш, Айвенго, Сальвадор, Принц, Нейтон, Родзинки, Шерлок, Ватсон, Гендальф, Чебурашка, Пумба, Сімба, Лізун, Телепузик, Гарфілд, Електронік, Тор, Маріо, П’єро, Рембо, Умка, Джеррі, Боніфацій, Дамблдор, Каспер, Пончик, Пармезан, Несквік, Тортик, Кефір, Шоколад, Еклер, Цукат, Кріп, Мармелад, Перчик, Арахіс, Зефір, Паштет, Тайфун,, Гульден, Долар, Фунт, Грош, Батт, Франк, Тенге, Опель, Хаммер, Мерс, Сітроен, Тосол, Бензин, Бампер, Черчилль, Річі, ДіКапріо, Джексон, Тайсон, Шумахер, Аль Пачіно, Наполеон, Моцарт, Гуччі, Арчибальд, Альберт, Тишка, Борька, Річард, Марс, Плутон, Нептун, Сатурн, Лютик, Дзвіночок, Тюльпан, Цар, Зевс, Цезар.
- Для дівчаток: Морквина, Хмарка, Гроза, Мокко, Найт, Васабі, Непосида, Блискавка, Феррарі, Карлі, Білочка, Арабіка, Пінкі, Димка, Санні, Тінь, Бланка, Лілі, Фоксі, Блекі, Смужка, Брауні, Злата, Багіра, Айріс, Діана, Мімі, Сакура, Індія, Тіффані, Скарлетт, Піксі, Ліззі, Аліса, Ліло, Ямайка, Періс, Мальта, Аляска, Соня, Клеопатра, Цунамі, Забіяка, Матильда, Кнопка, Масяня, Серсе, Амелі, Наомі, Маркіза, Ізольда, Валенсія, Баунті, Світі, Текіла, Іриска, Карамель, Віскі, Кукурудза, Гренка, Квасолка, Крижинка, Китана, Офелія, Дайкірі, Брусниця, Дейзі, Пінка, Веста, Астра, Ейпріл, Намистинка, Гайка, Ялинка, Попелюшка, М’ята, Радість, Сара, Персефона, Сосиска, Цукерка, Олів’є, Рибка, Мишка, Флешка, Хуліганка, Хеппі, Царапка, Ципочка, Герцогиня, Нала, Місяць, Міледі, Кориця, Інфіні, Ауді, Бугатті, Мадонна, Шер, Ялинка, Бйонсе, Адель, Сімка, Айва, Вата, Вилка, Кола, Халва, Фішка, Афродіта, Сакура, Жаклін, Беатрісса.
Телеграф" раніше писав про породи кішок, які підходять для сімей з дітьми. Одним з важливих факторів комфортного спільного існування є подібні графіки сну. Кота можна привчити спати ночами.