Буде ще більше новин: Данілов розповів про величезні досягнення ЗСУ у Криму

Окупанти зазнають втрат не тільки в живій силі

Україна має великі успіхи на Кримському напрямку. Зокрема йдеться про знищення військових ресурсів окупантів.

Таку заяву в ефірі телемарафону "Єдині новини" зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Все те, що вдається зробити нашим військовим на окупованому півострові, голова РНБО назвав величезним здобутком України.

"Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суші. Але те, що стосується знищення російської федерації, знищення їх активів на території Криму та знищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни", — зазначив він.

Також Данілов анонсував ще більше неприємних новин для окупантів. Вони будуть пов’язані з їх знищенням, а також враженням військових ресурсів.

Зазначимо, що регулярно в окупованому Криму повідомляють про вибухи, після чого противник намагається приховати свої втрати. Найчастіше у ворога це не виходить.

Раніше "Телеграф" писав про те, що цього тижня півострів знову атакували безпілотники, вибухи чули біля одного з військових об’єктів.