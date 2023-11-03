"Конкурс армійського малюнка": у ГУР оцінили ефективність намальованих росіянами МІГів у Криму

Росіяни вдаються до убогих прийомів

Росіяни намагаються бути максимально обережними із розташуванням сил та коштів в окупованому Криму. Крім того, вони вдаються до хитрощів, сподіваючись обдурити Україну — на аеродром Бельбек біля Севастополя окупанти намалювали фальшиві винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

Навіщо вони це зробили, пояснив в інтерв’ю "РБК-Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він також оцінив ефект від такої "творчості".

"Ну, це або конкурс армійського малюнка, який триває там по аеродромах агресора, або такий справді дешевий спосіб ввести в оману українську розвідку, аеророзвідку, космічну розвідку. Втім, звичайно, це жодного ефекту не має", — зазначив Юсов.

Нагадаємо, згідно зі супутниковими знімками, росіяни намалювали на стоянці аеродрому Бельбек винищувачі МіГ-31. Про те, що вони фальшиві, каже відсутність тіні. Такого виду маскування російські окупанти вдаються вже не вперше. Раніше такі витівки були виявлені на багатостраждальному аеродромі Енгельс (Саратовська область), куди вже неодноразово прилітали українські дрони. За їхнім задумом, ці малюнки, нібито, повинні ввести в оману супутники та дати українській розвідці свідомо некоректні координати літаків, щоб урятувати справжні від ударів.

Як повідомляв "Телеграф", Андрій Юсов також розповів, яка ймовірність, що росія спробує влаштувати Україні блекаут з настанням холодів. Розвідка вже знає можливі дати.