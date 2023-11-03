"Конкурс армейского рисунка": в ГУР оценили эффективность нарисованных россиянами МИГов в Крыму

Россияне прибегают к убогим приемам

Россияне стараются быть максимально осторожными с расположением сил и средств в оккупированном Крыму. Кроме того, они прибегают к хитростям, в надежде обмануть Украину — на аэродром Бельбек возле Севастополя оккупанты нарисовали фальшивые истребители МиГ-31, которые являются носителями ракет "Кинжал".

Зачем они это сделали, в интервью "РБК-Украина" пояснил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он также оценил эффект от такого "творчества".

"Ну, это либо конкурс армейского рисунка, который продолжается там по аэродромам агрессора, либо такой действительно дешевый способ ввести в заблуждение украинскую разведку, аэроразведку, космическую разведку. Впрочем, конечно, это никакого эффекта не имеет", — отметил Юсов.

Напомним, согласно спутниковым снимкам, россияне нарисовали на стоянке аэродрома Бельбек истребители МиГ-31. О том, что они фальшивые говорит отсутствие тени. К такому виду маскировки российские оккупанты прибегают уже не в первый раз. Ранее такие художества были обнаружены на многострадальном аэродроме Энгельс (Саратовская область), куда уже неоднократно прилетали украинские дроны. По их замыслу, эти рисунки, якобы, должны ввести в заблуждение спутники и дать украинской разведке заведомо некорректные координаты самолетов, чтобы спасти настоящие от ударов.

Как сообщал "Телеграф" Андрей Юсов также рассказал, какова вероятность, что россия попробует устроить Украине блэкаут с наступлением холодов. Разведка уже знает вероятные даты.