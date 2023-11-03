В Бельгии погиб 5-летний мальчик из Украины: что привело к трагедии

Пока неизвестно, прибыл ли мальчик в Бельгию после российского вторжения в Украину в прошлом году

В бельгийском городе Гент из-за непогоды погиб пятилетний мальчик из Украины. Трагедия произошла в тот момент, когда ребенок играл на улице.

Из-за сильного ветра на мальчика упали ветки дерева. Об этом сообщает местное издание vrt.be.

Сообщается, что ребенок получил травмы от падения веток. Ее госпитализировали. Но через несколько часов мальчик скончался в больнице.

В прокуратуре подтвердили, что мальчик был украинцем и не имел бельгийского гражданства. Пока неизвестно, прибыл ли ребенок в Бельгию после российского вторжения в Украину в прошлом году. Информации от украинских консульских служб или МИД Украины пока нет.

Маленький украинец был не единственной жертвой непогоды. Издание сообщает, что легкие ранены получил еще одна девочка. Ее тоже доставили в больницу.

Также в Генте погибла 64-летняя женщина, которая в парке гуляла с мужем и дочерью. 31-летняя дочь погибшей пострадала, а с отцом все хорошо.

Напомним, что сейчас на западе Европы бушует ураган "Кьяран", принесший в регион сильные ветра и дожди. Власти ряда стран предупредили о наводнениях, отключениях электроэнергии и серьезных транспортных перебоях. В результате этого урагана погибли еще по меньшей мере пять человек. Среди них водитель грузовика во Франции, мужчина в Нидерландах, женщина в центре Мадрида и еще один человек в Германии.

Напомним, 28 октября, в Украине бушевала непогода. Киев страдал от безумного шторма.