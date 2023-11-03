У Бельгії загинув 5-річний хлопчик з України: що спричинило трагедію

Наразі невідомо, чи прибула дитина до Бельгії після російського вторгнення в Україну минулого року.

У бельгійському місті Гент через негоду загинув п’ятирічний хлопчик з України. Трагедія сталася в той момент, коли дитина гралася на вулиці.

Через сильний вітер на хлопчика впали гілки дерева. Про це повідомляє місцеве видання vrt.be.

Повідомляється, що дитина отримала травми від падіння гілок. ЇЇ госпіталізували. Але через декілька годин хлопчик помер у лікарні.

У прокуратурі підтвердили, що хлопчик був українцем і не мав бельгійського громадянства. Наразі невідомо, чи прибула дитина до Бельгії після російського вторгнення в Україну минулого року. Інформації від українських консульських служб чи МЗС України наразі немає.

Маленький українець був не єдиною жертвою негоди. Видання повідомляє, що легких поранен зазнала ще одна дитина. ЇЇ теж доставили до лікарні.

Також у Генті загинула 64-річна жінка, яка у парку гуляла з чоловіком і дочкою. 31-річна донька загиблої постраждала, а з батьком усе гаразд.

Нагадаємо, що зараз на заході Європи вирує ураган "К’яран", який приніс у регіон сильні вітри та дощі. Влада низки країн попередила про повені, відключення електроенергії та серйозні транспортні перебої. Внаслідок цього урагану загинули ще щонайменше п’ятеро людей. Серед них — водій вантажівки у Франції, чоловік у Нідерландах, жінка в центрі Мадрида та ще одна людина – у Німеччині.

Нагадаємо, 28 жовтня, в Україні вирувала негода. Київ страждав від божевільного шторму.