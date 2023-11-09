"Градус оптимізму падає": чому промови Зеленського втрачають сенс для українців

Наразі звернення Володимира Зеленського та інших представників влади втомлюють

Війна в Украині триває вже 624 дні. На даному етапі протистояння українці потребують іншої риторики та формату підтримки з боку влади.

Таку думку висловив політичний психолог та експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім. Коментар з цього приводу він надав "Телеграфу".

Психолог пояснив, чому українці втомилися від звернень Зеленського та інших представників влади. На його думку, тенденція до зменшення кількості підбарьорюючого контенту і запиту на нього у суспільстві почала простежуватися досить давно.

Валентин Кім підкреслив, що у перші місяці війни емоційний підйом і згуртованість українців потужно підживлювалися оптимістичними заявами Володимира Зеленського, Сергія Притули, Віталія Кіма, Олексія Арестовича, Олександра Поворознюка та інших медійних осіб. Але вже за пів року спікери почали "видихатися".

Політичний психолог каже, що станом на сьогодні рейтинги YouTube-каналів, присвячених відеозверненням президента, демонструють суттєве зниження активності аудиторії. На сторінці з більш аніж мільйоном підписників статистика може становити від 7 до 12 тисяч переглядів на ролик. На думку Кіма, це свідчить про те, що будь-який канал комунікації з часом втрачає рівень зацікавленості споживача в силу природних факторів.

"По-перше, відбувається психологічна втома у самих спікерів. Достатньо поглянути на Володимира Зеленського, щоб зрозуміти, наскільки людина за ці півтора року змінилася. Градус оптимізму і емоційного запалу, який ці люди можуть транслювати на постійні основі, природно знижується. Також варто додати, що цей рівень комунікації початково був побудований штучно, і "Єдиний телемарафон" зіграв не останню роль у погіршенні комунікації між владою і народом", — каже Валентин Кім в коментарі Телеграфу".

Другою причиною зниження рейтингів виступів президента є зміна сприйняття ситуації суспільством, вважає психолог. За його словами, промови про великі політичні, економічні чи військові здобутки матимуть успіх, якщо вони підкріплені реальними досягненнями. В іншому разі штучно підтримувати зацікавленість глядача у подібній риториці буде вкрай складно.

Детальніше на цю тему читайте у статті "Тотальний оптимізм вичерпався? Психологи пояснили, чому українці втомилися від звернень Зеленського".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський прокоментував гучну статтю Залужного про ситуацію на фронті та сказав, що допоможе Україні.