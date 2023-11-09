"Градус оптимизма падает": почему речи Зеленского теряют смысл для украинцев

В настоящее время обращения Владимира Зеленского и других представителей власти утомляют

Война в Украине длится уже 624 дня. На данном этапе противостояния украинцы нуждаются в другой риторике и формате поддержки со стороны властей.

Такое мнение высказал политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким. Комментарий по этому поводу он предоставил "Телеграфу".

Психолог объяснил, почему украинцы устали от обращений Зеленского и других представителей власти. По его мнению, тенденция к уменьшению количества подбадривающего контента и запроса на него в обществе начала прослеживаться достаточно давно.

Валентин Ким подчеркнул, что в первые месяцы войны эмоциональный подъем и сплоченность украинцев мощно подпитывались оптимистичными заявлениями Владимира Зеленского, Сергея Притулы, Виталия Кима, Алексея Арестовича, Александра Поворознюка и других медийных лиц. Но уже через полгода спикеры начали "выдыхаться".

Политический психолог говорит, что по состоянию на сегодняшний день рейтинги YouTube-каналов, посвященных видеообращениям президента, демонстрируют существенное снижение активности аудитории. На странице с более чем миллионом подписчиков статистика может составлять от 7 до 12 тысяч просмотров на ролик. По мнению Кима, это свидетельствует о том, что любой канал коммуникации со временем теряет уровень интереса потребителя в силу природных факторов.

"Во-первых, происходит психологическая усталость у самих спикеров. Достаточно взглянуть на Владимира Зеленского, чтобы понять, насколько человек за эти полтора года изменился. Градус оптимизма и эмоционального задора, который эти люди могут транслировать на постоянные основе, естественно снижается. Также стоит добавить, что этот уровень коммуникации первоначально был построен искусственно, и "Единый телемарафон" сыграл не последнюю роль в ухудшении коммуникации между властью и народом", — говорит Валентин Ким в комментарии Телеграфу".

Второй причиной понижения рейтингов выступлений президента является изменение восприятия ситуации обществом, считает психолог. По его словам, речи о больших политических, экономических или военных достижениях будут иметь успех, если они подкреплены реальными достижениями. В противном случае искусственно поддерживать интерес зрителя в подобной риторике будет крайне сложно.

Детальнее на эту тему читайте в статье "Тотальный оптимизм иссяк? Психологи объяснили, почему украинцы устали от обращений Зеленского" .

Ранее Телеграф сообщал, что Зеленский прокомментировал громкую статью Залужного о ситуации на фронте и сказал, что поможет Украине.