Україна успішно евакуювала першу групу українців із Сектору Газа: з’явились їхні фото

Перша група вже у Єгипті

Перша група українців, яких евакуювали із Сектору Газа, вже у безпеці. Їхні фото опублікувала наша розвідка.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ГУР МОУ. Операцію по порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники розвідки спільно із МЗС України під загальним керівництвом президента України.

Наразі ці громадяни вже перебувають на території Єгипту, де їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що перша група евакуйованих складається із 43 українців. Також Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Гуманітарний коридор на КПП Рафах між Сектором Газа та Єгиптом почав працювати 1 листопада за посередництва Катару. Нині незрозуміло, як довго він працюватиме. Загалом у Секторі Газа перебуває близько 500 українських громадян і вже відомо, що один дорослий та троє дітей загинули. Ще 6 людей отримали поранення.

Раніше ми писали про те, що вже зараз дипломати отримали понад 300 запитів на евакуацію. Ще 7 листопада передбачалося, що першими вивезуть групу із 20 осіб, але як можна зрозуміти її розширили.