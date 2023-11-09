Тепер служитимуть ЗСУ: ділок із Кіровоградщини намагався вивезти запчастини до військових гелікоптерів

Вилучене майно передадуть на потреби військових

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала ділка у Кропивницькому, який незаконно намагався вивезти комплектуючі до вертольотів Мі-8. Силовики викрили всю схему незаконного вивезення з держави оварів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю.

Подробиці зявились на офіційному сайті відомства. Прес-служба також опубліковала фото.

Слід зазначити, що мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8. Відповідне обладнання намагався продати колишній посадовець Кропивницького СІЗО.

В СБУ зазначили, що для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

Для переправлення товару замовникам з закордону чоловік збирався використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. Задля того, щоб приховати нелегальний експорт — намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

На підставі зібраних доказів зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Розслідування триває. В СБУ встановлюють джерела походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання.

Додатково готуються матеріали для передачі вилученого майна на потреби Збройних Сил України.

Комплексні заходи з блокування каналу нелегального експорту проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше "Телеграф" повідомив, що силовики затримали коригувальницю ударів по Сумах.