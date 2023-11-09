Теперь послужат ВСУ: делец из Кировоградщины пытался вывезти запчасти к военным вертолетам

Изъятое имущество передадут на нужды военных

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала дельца в Кропивницком, который незаконно пытался вывезти комплектующие к вертолетам Ми-8. Силовики разоблачили всю схему незаконного вывоза из государства товаров двойного назначения, подвергающихся экспортному контролю.

Подробности появились на официальном сайте ведомства. Пресс-служба также опубликовала фото.

Следует отметить, что речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8. Соответствующее оборудование пыталось продать бывшее чиновник Кропивницкого СИЗО.

В СБУ отметили, что для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.

Для переправки товара заказчикам из-за границы мужчина собирался использовать сервисы международных грузоперевозок. Для того, чтобы скрыть нелегальный экспорт, он пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

На основании собранных доказательств злоумышленнику уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Расследование продолжается. В СБУ устанавливают источники происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.

Дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды Вооруженных Сил Украины.

Комплексные мероприятия по блокированию канала нелегального экспорта проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Ранее "Телеграф" сообщил, что силовики задержали корректировку ударов по Сумам.