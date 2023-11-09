Теперь послужат ВСУ: делец из Кировоградщины пытался вывезти запчасти к военным вертолетам
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Изъятое имущество передадут на нужды военных
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала дельца в Кропивницком, который незаконно пытался вывезти комплектующие к вертолетам Ми-8. Силовики разоблачили всю схему незаконного вывоза из государства товаров двойного назначения, подвергающихся экспортному контролю.
Подробности появились на официальном сайте ведомства. Пресс-служба также опубликовала фото.
Следует отметить, что речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8. Соответствующее оборудование пыталось продать бывшее чиновник Кропивницкого СИЗО.
В СБУ отметили, что для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.
Для переправки товара заказчикам из-за границы мужчина собирался использовать сервисы международных грузоперевозок. Для того, чтобы скрыть нелегальный экспорт, он пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.
На основании собранных доказательств злоумышленнику уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
Расследование продолжается. В СБУ устанавливают источники происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.
Дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды Вооруженных Сил Украины.
Комплексные мероприятия по блокированию канала нелегального экспорта проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Ранее "Телеграф" сообщил, что силовики задержали корректировку ударов по Сумам.