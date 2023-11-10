ЗСУ у 2024-му "винесуть" позиції ворога: названо 4 види озброєння, які потрібно наростити

Є деякі моменти, в яких Україні слід нарощувати сили

Війна в Україні триватиме протягом 2024 року, навіть за найсприятливіших умов. Є чотири види озброєння, в яких Україні варто нарощувати свої сили.

Про це "Телеграфу" сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, нинішня зима в ході бойових дій нічим не відрізнятиметься від минулої.

"Є деякі моменти, в яких нам слід нарощувати сили, щоб досягти паритету. Наприклад, у засобах радіоелектронної боротьби і дронах. Втім, загалом ми стали сильніші, а рф слабшою. Якщо ми систематично здійснюватимемо вогневе ураження, то будемо громити ворога і матимемо можливість проводити штурмові дії. У нас є чим це робити. Є артилерія і ракети. Авіацію обіцяють надати ближче до весни., — сказав експерт.

Жданов також наголосив, що у планах є надання Україні десятків тисяч дронів. Цей арсенал допоможе ЗСУ "виносити" позиції ворога та добиватися шикарних результатів на фронті.

Співрозмовник "Телеграфа" вважає, що заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо того, що літаки F-16 вже не будуть максимально корисними через удосконалення російської системи ППО, це гра на підвищення ставок та прискорення надання Україні нової військової допомоги. Експерт зазначив, що позитивно вплинути на цей процес можуть вибори у США та домовленості Штатів із Китаєм.

Повний текст читайте у матеріалі "Телеграфа": Завершення гарячої стадії війни: військові експерти дали прогноз, чи прийде в Україну мир уже 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ можуть досягти значних результатів на фронті до кінця 2023 року.