Приїхав із фронту: посеред Львова порізали військового і його собаку (відео)

Стан потерпілого наразі невідомий

У Львові серед вулиці стався конфлікт. Під час нього один із його учасників застосував холодну зброю.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався 11 листопада на вулиці Симоненка. Він почався, коли до одного з чоловіків на вулиці підійшов літній перехожий і зробив йому зауваження за собаку без намордника. Під час словесної суперечки чоловік, який зробив зауваження господареві собаки, завдав своєму опоненту, а також його тварині ножових поранень.

Стверджується, що постраждалим є військовий, який приїхав до Львова у відпустку з передової, щоб побачитись із сім’єю. Чоловік, який завдав ножових поранень, залишився на місці події. Туди ж приїхали правоохоронці.

Наразі офіційних коментарів поліцейських з приводу того, що сталося, не надходило. Стан поранених наразі також невідомий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові зранку пролунав потужний вибух. Після нього почалася пожежа. Як виявилось, все це відбувалося на місцевій АЗС. Вогнищем полум’я був легковий автомобіль.

Також ми повідомляли про те, що у Житомирі невідомий побився із працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.