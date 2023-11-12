Приехал с фронта: посреди Львова порезали военного и его собаку (видео)

Состояние пострадавшего пока неизвестно

Во Львове посреди улицы произошел конфликт. В ходе него один из его участников применил холодное оружие.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, инцидент произошел 11 ноября на улице Симоненка. Он начался, когда к одному из мужчин на улице подошел пожилой прохожий и сделал ему замечание за собаку без намордника. В ходе словесной перепалки, мужчина, который сделал замечание хозяину собаки, нанес своему оппоненту, а также его животному ножевые ранения.

Утверждается, что пострадавшим является военный, которые приехал во Львов в отпуск с передовой, чтобы повидаться с семьей. Мужчина, нанесший ножевые ранения, остался на месте происшествия. Туда же приехали и правоохранители.

В настоящий момент официальных комментариев полицейских по поводу произошедшего не поступало. Состояние раненых пока также неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове с утра прогремел мощный взрыв. После него начался пожар. Как оказалось, все это происходило на местной АЗС. Очагом пламени являлся легковой автомобиль.

Также мы сообщали о том, что в Житомире неизвестный подрался с работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки.