Незламний генерал: свій день народження відзначає легендарний український Герой, чим він прославився

"Телеграф" приєднується до поздоровлень

Сьогодні, 12 листопада, відзначає свій день народження відомий герой України Ігор Гордійчук. Саме цього дня 51 рік тому у селі на Рівненщині народився майбутній захисник України.

"Телеграф" приєднується до поздоровлень, а також нагадує своїм читачам, чим прославився генерал. Для цього ми зібрали цікаві факти із біографії Гордійчука.

Ігор Гордійчук

Народився у селі Залізниця Корецького району Рівненської області 12 листопада 1972 року. Навчався у Київському інституті Сухопутних військ, закінчив із відзнакою факультет підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня Національної академії оборони України та Коледж сухопутних військ Збройних сил США.

Службу Ігор Володимирович розпочав командиром механізованого взводу, але справжнім його покликанням був спецназ. Виявивши волю та наполегливість, Гордійчук перевівся у військову частину спеціального призначення, був заступником командира окремої бригади спеціального призначення, а згодом – командиром створеного на базі бригади 8 окремого полку спеціального призначення – однією з найкращих частин Збройних сил України.

Служив у Афганістані у складі міжнародного контингенту;

Воював у АТО;

Його кар’єрі в українських військах уже понад 30 років.

Незламаний герой

12 серпня 2014 року розвідники Ігоря "Сумрак" Гордійчука у складі 14 осіб із групи спеціального призначення "Крим" прорвалися на Савур-Могилу. Бійці взяли під контроль наглядовий пункт та почали виконувати завдання щодо коригування артилерійського вогню.

Для знищення українського загону були залучені великі сили російської артилерії та загони російських найманців із бронетехнікою. Постійними шквальними артилерійськими нальотами ворога було виведено з ладу апаратуру зв’язку. Гордійчук продовжив коригування вогню телефоном. Зв’язок працював дуже погано, але в деяких точках гори можна було передавати дані звичайним мобільним телефоном. Група Гордійчука була під постійним вогнем важкої артилерії, і майже щодня піхота ворога штурмувала вершину.

Після прибуття підкріплення Гордійчук здійснив ротацію – група "Крим" відійшла. Але сам полковник залишився на вершині і продовжував виконувати бойове завдання, повідомляти інформацію про ворога, незважаючи на поранення в руку та контузію. Наказ про відхід з Савур-Могили надійшов увечері 24 серпня. На той час стало зрозуміло, що Савур-Могила знаходиться у щільному кільці. Машина, що прорвалася 3 окремого полку спеціального призначення, щоб вивезти поранених, була розстріляна російськими найманцями.

Гордійчук отримав серйозні поранення голови, проте сам зміг виповзти з підбитої техніки, доповзти до своїх і навіть рвався в бій. Але незабаром від втрати крові він залишився без сил. Чоловік знепритомнів, а отямився вже в полоні росіян. Весь цей час йому не надавалася жодна медична допомога.

Гордійчук довго проходив реабілітацію. 21 жовтня 2015 року Указом шостого президента України Петра Порошенка Гордійчуку надали звання Героя України та вручили орден "Золота Зірка". Ігоря Гордійчука також нагороджено орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.

З 2016 до 2023 року Ігор Гордійчук очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що першого листопада міг святкувати 28-й день народження герой України Дмитро Коцюбайло, відоміший за своїм позивним "Да Вінчі" . Як українці згадували знаменитого захисника цього дня.