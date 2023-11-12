Несокрушимый генерал: свой день рождения отмечает легендарный украинский Герой, чем он прославился

"Телеграф" присоединяется к поздравлениям

Сегодня, 12 ноября, отмечает свой день рождения известный герой Украины Игорь Гордийчук. Именно в этот день 51 года назад в селе на Ровненщине родился будущий защитник Украины.

"Телеграф" присоединяется к поздравлениям, а также напоминает своим читателям, чем прославился генерал. Для этого мы собрали интересные факты из биографии Гордийчука.

Игорь Гордийчук

Родился в селе Зализница Корецкого района Ровенской области 12 ноября 1972 года. Учился в Киевском институте Сухопутных войск, окончил с отличием факультет подготовки офицеров оперативно-тактического уровня Национальной академии обороны Украины и Колледж сухопутных войск Вооруженных сил США.

Службу Игорь Владимирович начал командиром механизированного взвода, но подлинным его призванием был спецназ. Проявив волю и настойчивость, Гордейчук перевелся в воинскую часть специального назначения, был заместителем командира отдельной бригады специального назначения, а впоследствии – командиром созданного на базе бригады 8 отдельного полка специального назначения – одной из лучших частей Вооруженных сил Украины.

Служил в Афганистане в составе международного контингента;

Воевал в АТО;

Его карьере в украинских войсках уже более 30 лет.

Несломленный герой

12 августа 2014 года разведчики Игоря "Сумрак" Гордейчука в составе 14 человек из группы специального назначения "Крым" прорвались на Саур-Могилу. Бойцы взяли под контроль наблюдательный пункт и начали выполнять задачи по корректировке артиллерийского огня.

Для уничтожения украинского отряда были вовлечены большие силы русской артиллерии и отряды русских наемников с бронетехникой. Постоянными шквальными артиллерийскими налетами врага была выведена из строя аппаратура связи. Гордийчук продолжил корректировку огня по телефону. Связь работала очень плохо, но в некоторых точках горы можно было передавать данные по обычному мобильному телефону. Группа Гордейчука находилась под постоянным огнем тяжелой артиллерии, и почти каждый день пехота врага штурмовала вершину.

По прибытии подкрепления Гордейчук осуществил ротацию – группа "Крым" ушла. Но сам полковник остался на вершине и продолжал выполнять боевое задание, сообщать информацию о враге, несмотря на ранения в руку и контузию. Приказ об уходе из Саур-Могилы поступил вечером 24 августа. К тому времени стало ясно, что Саур-Могила находится в плотном кольце. Прорвавшаяся машина 3 отдельного полка специального назначения, чтобы вывезти раненых, была расстреляна российскими наемниками.

Гордийчук получил серьезные ранения головы, однако при этом сам смог выползти из подбитой техники, доползти к своим и даже рвался в бой. Но вскоре от потери крови он остался без сил. Мужчина потерял сознание, а очнулся уже в плену россиян. Все это время ему не оказывалась никакая медицинская помощь.

Гордийчук долго проходил реабилитацию. 21 октября 2015 года Указом шестого президента Украины Петра Порошенко Гордийчуку присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая Звезда". Игорь Гордейчук также награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

С 2016 по 2023 Игорь Гордейчук возглавлял Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Напомним, ранее мы писали о том, что первого ноября мог праздновать 28-й день рождения герой Украины Дмитрий Коцюбайло, более известный по своему позывному "Да Винчи". Как украинцы вспоминали знаменитого защитника в этот день.