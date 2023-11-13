Можуть бути небезпечними: боєць ЗСУ пояснив, що робити із "жертвами" примусової мобілізації

Безумовно, в армії є й добровольці, і ті, кому вручили повістку на вулиці.

В Україні продовжується дія загальної мобілізації. На жаль, іноді у різних куточках нашої країни стаються інциденти, коли під час таких заходів людей просто "пакують" на вулиці.

"Телеграф" вирішив дізнатися у військових, що робити з такими бійцями в армії. За словами воїна 5 окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Аслан", в його підрозділі таких випадків немає.

"Безумовно, є ті, хто пішов добровільно, і ті, кому вручили повістку на вулиці. Але тих, кого скрутили, запхали в автівку й привезли до військкомату, не було, тому і не можу сказати, які з них військові", — говорить він.

Проте боєць висловив своє побоювання з приводу того, що такі персонажі можуть бути навіть небезпечними для інших бійців, " тому їм треба продовжити строк адаптації і, мабуть, провести ретельну перевірку, щоб уникнути можливих неприємних наслідків".

Більше про мобілізацію, а також процеси, пов’язані з нею, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Армії потрібні дужі та швидкі хлопці": військові — про відстрочки спортсменам, бронь депутатам і смарт-мобілізацію".

Нагадаємо, раніше ми писали, які хвороби тимчасово звільняють від мобілізації в Україні.