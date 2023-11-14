Його використовують піхота, ССО, артилеристи: що вміє український дрон "Каратель"

Вітчизняний БПЛА користується великою популярністю серед військових

Українські дрони-камікадзе успішно показують себе на фронті та знищують російських окупантів. Як еволюціонував видатний "Каратель" і на що він здатний зараз, розповів ідеолог проекту UA Dynamics Максим Суботін.

Він також розповів, хто зараз активно користується українською розробкою. Подробицями Суботін поділився в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

"Наразі в ньому захищений GPS, захищений зв'язок, прокачана інерціальна система, тобто, він може виконувати завдання під впливом ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і робить це ефективно. Захист від РЕБ, до речі, українського виробництва. Можемо сказати, що дрон досі надлегкий, безшумний. Він може нести 2,5-кілограмовий уламково-фугасний контейнер, всередині якого міститься 600 грамів вибухівки і 2300 металевих елементів ураження. Це кульки калібром 5,6 міліметрів. Радіус ефективного ураження контейнеру – 34 метри. Це підтверджено полігонними випробуваннями. Про що це говорить? Від точки влучення в радіусі 34 метрів кожна з 12 мішеней, хаотично розставлених по цьому периметру, гарантовано отримує від 1 до 5 влучень", — розповів він.

За словами ідеолога проекту UA Dynamics український БПЛА здатний вражати мішені висотою від 0,5 до трьох метрів, розміщені на поверхні землі. Це довело ефективність контейнера.

Окрім того, вітчизняний дрон може віднести контейнер з вибухівкою на відстань 45 кілометрів. За допомогою балістичного калькулятора оператор дуже точно обраховує точку його скидання. Некерованим контейнером можна влучити в квадрат зі стороною 4 метра. З урахуванням того, що він має радіус ураження 34 м, цього цілком достатньо, щоб вивести зі стану боєготовності будь-яку одиницю, навіть легку броньовану техніку. Щоправда, за словами Суботіна, Punisher створений, в першу чергу, для враження складів зі зберігання паливно мастильних матеріалів та складів з боєприпасами.

Ідеолог проекту UA Dynamics додав, що зараз Punisher використовують різні роди військ — прикордонники, піхота, артилерія, сили спеціальних операцій, головне управління розвідки і навіть поліція воює за допомогою цього БПЛА.

Детальніше про цю тему читайте в статті "Телеграфу" "Потреба у дронах втричі більша, ніж ми встигаємо виготовити" — виробник дронів Punisher".

Раніше "Телеграф" продемонстрував відео на якому БПЛА "Punisher" завдає удару по наглядовому пункту окупантів на користь СЗГ України.