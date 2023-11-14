Его используют пехота, ССО, артиллеристы: что умеет украинский дрон "Каратель"

Отечественный БПЛА пользуется большой популярностью среди военных

Украинские дроны-камикадзе успешно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Как эволюционировал выдающийся "Каратель", и на что он способен сейчас, рассказал идеолог проекта UA Dynamics Максим Субботин.

Он также рассказал, кто сейчас активно пользуется украинской разработкой. Подробностями Субботин поделился в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Сейчас в нем защищена GPS, защищена связь, прокачана инерционная система, то есть, она может выполнять задачи под влиянием враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и делает это эффективно. Защита от РЭБ, кстати, украинского производства. Можем сказать, что дрон до сих пор сверхлегкий, бесшумный. Он может нести 2,5-килограммовый обломочно-фугасный контейнер, внутри которого содержится 600 граммов взрывчатки и 2300 металлических элементов поражения. Это шарики калибром 5,6 миллиметров. Радиус эффективного поражения контейнера — 34 метра. Это подтверждено полигонными испытаниями. О чем это говорит? От точки попадания в радиусе 34 метров каждая из 12 мишеней, хаотически расставленных по этому периметру, гарантированно получает от 1 до 5 попаданий", — рассказал он.

По словам идеолога проекта UA Dynamics, украинский БПЛА способен поражать мишени высотой от 0,5 до трех метров, размещенные на поверхности земли. Это доказало эффективность контейнера.

Кроме того, отечественный дрон может отнести контейнер со взрывчаткой на расстояние 45 километров. С помощью баллистического калькулятора оператор точно вычисляет точку его сброса. Неуправляемым контейнером можно попасть в квадрат со стороной 4 метра. С учетом того, что он имеет радиус поражения 34 м, этого достаточно, чтобы вывести из состояния боеготовности любую единицу, даже легкую бронированную технику. Правда, по словам Субботина, Punisher создан, в первую очередь, для впечатления складов по хранению горюче-смазочных материалов и складов с боеприпасами.

Идеолог проекта UA Dynamics добавил, что сейчас Punisher используют разные роды войск — пограничники, пехота, артиллерия, силы специальных операций, главное управление разведки и даже полиция воюет с помощью этого БПЛА.

Подробнее об этой теме читайте в статье "Телеграфа" "Потребность в дронах втрое больше, чем мы успеваем изготовить" — производитель дронов Punisher" .

Ранее "Телеграф" продемонстрировал видео на котором БПЛА "Punisher" наносит удар по надзорному пункту кафиров в пользу ОСО Украины.