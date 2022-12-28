"Каратели" на службе у ВСУ: что может украинский дрон Punisher (фото, видео)
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Украинская разработка является не только ударным дроном
Ударных беспилотников "Каратель" на фронте стало больше. За названием Punisher скрывается украинский беспилотник, который может успешно поражать как живую силу противника, так и вскорости — легкую и среднебронированную технику.
Украинцы в соцсетях собирали на партию таких ударных дронов для ВСУ. Фотографии беспилотников при передаче публикует "Апостроф".
"Каратель" — украинский беспилотник, разработки UA Dynamics. Стоит отметить, что дрон может применяться не только для атак на врага, но и в спасательных миссиях — вместо двух кг взрывчатки он может нести контейнер с лекарствами. Запускается такой беспилотник с помощью катапульты.
Характеристики дрона Punisher:
- Максимальная дальность — 45 км
- Высота полета — 400 м
- Максимальная скорость — 198 км/ч
- Средняя скорость — 80 км/ч
- Размах крыльев — 2,25 м
- Длительность полета — 1,5 часа
- Тип боеприпаса — неуправляемая бомба UB-75HE
- Радиус поражения — 34 м.
По данным "Апострофа" на вооружении ВСУ уже несколько десятков таких "птичек". В зоне боевых действий задания выполняют 36 экипажей с беспилотниками "Каратель".
Ранее "Телеграф" сообщал, что поставки западных беспилотников могут повлиять на ход войны против россии, считает генерал, ранее бывший главкомом НАТО в Европе. В Украине также тестируют и другие виды беспилотников, в частности ударный дрон-камикадзе, с радиусом полета до тысячи км.