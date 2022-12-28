Укр

"Каратели" на службе у ВСУ: что может украинский дрон Punisher (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Punisher в полете
Punisher в полете. Фото mil.in.ua

Украинская разработка является не только ударным дроном

Ударных беспилотников "Каратель" на фронте стало больше. За названием Punisher скрывается украинский беспилотник, который может успешно поражать как живую силу противника, так и вскорости — легкую и среднебронированную технику.

Украинцы в соцсетях собирали на партию таких ударных дронов для ВСУ. Фотографии беспилотников при передаче публикует "Апостроф".

"Каратель" — украинский беспилотник, разработки UA Dynamics. Стоит отметить, что дрон может применяться не только для атак на врага, но и в спасательных миссиях — вместо двух кг взрывчатки он может нести контейнер с лекарствами. Запускается такой беспилотник с помощью катапульты.

Беспилотник Каратель
Беспилотник во время передачи / Фото: Роман Петушков, "Апостроф"

Характеристики дрона Punisher:

  • Максимальная дальность — 45 км
  • Высота полета — 400 м
  • Максимальная скорость — 198 км/ч
  • Средняя скорость — 80 км/ч
  • Размах крыльев — 2,25 м
Беспилотник Каратель
Разработан "Каратель" еще в 2016/ Фото: Роман Петушков, "Апостроф"
  • Длительность полета — 1,5 часа
  • Тип боеприпаса — неуправляемая бомба UB-75HE
  • Радиус поражения — 34 м.

По данным "Апострофа" на вооружении ВСУ уже несколько десятков таких "птичек". В зоне боевых действий задания выполняют 36 экипажей с беспилотниками "Каратель".

Ранее "Телеграф" сообщал, что поставки западных беспилотников могут повлиять на ход войны против россии, считает генерал, ранее бывший главкомом НАТО в Европе. В Украине также тестируют и другие виды беспилотников, в частности ударный дрон-камикадзе, с радиусом полета до тысячи км.

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