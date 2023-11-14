У Луцьку мати змушувала маленького сина матюкатися на камеру (відео)

Тепер горе-матері загрожує штраф

На Волині поліцейські взялися за жінку через її пряму трансляцію до TikTok. До неї додому вже прийшли.

Про це повідомляє Zaxid.net. За даними видання, інцидент стався у місті Луцьк. Там місцева мешканка вирішила провести онлайн-трансляцію у популярній соціальній мережі. Під час неї вона матюкалася на свого малолітнього сина, а також змушувала його самого вимовляти ці слова на адресу глядачів. Зазначається, що, мабуть, мати перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

"Вони кажуть, що я тебе вчу матюкатися. Ану розкажи їм за поняттями! Ця дитина за мене еб***о вам наб’є. Він мамин синочок, він мене любить, він без мене нікуди", — каже жінка в одному з відрізків трансляції.

На іншому моменті ефіру мати з використанням нецензурної лексики запитує сина, де його телефон, а коли той каже, що не знає, вона починає матюкатися вже на нього.

На інцидент звернули увагу правоохоронці. Наразі вони вже встановили особу порушниці, поспілкувалися з нею, а також склали адмінпротокол. Наразі їй загрожує штраф у розмірі 850 гривень.

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