В Луцке мать заставляла маленького сына материться на камеру (видео)

Теперь горе-матери грозит штраф

На Волыни полицейские взялись за женщину из-за её прямой трансляции в TikTok. К ней домой уже пришли.

Об этом сообщает Zaxid.net. По данным издания, инцидент произошел в городе Луцк. Там местная жительница решила провести онлайн-трансляцию в популярной социальной сети. Во время неё она материлась на своего малолетнего сына, а также заставляла его самого произносить эти слова в адрес зрителей. Отмечается, что, вероятно, мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Они говорят, что я тебя учу материться. Ну-ка расскажи им по понятиям! Этот ребенок за меня еб***о вам набьет. Он мамин сынишка, он меня любит, он без меня некуда", – говорит женщина в одном из отрезков трансляции.

На другом моменте эфира мать с использованием нецензурной лексики спрашивает сына, где его телефон, а когда тот говорит, что не знает, то она начинает материться уже на него.

На инцидент обратили внимание правоохранители. В настоящий момент они уже установили личность нарушительницы, пообщались с ней, а также составили админпротокол. Теперь ей грозит штраф в размере 850 гривен.

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