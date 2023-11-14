Загибель бійців 128-ї бригади на нагородженні: Умєров виступив із заявою

Слідство у цій справі триває

У Міністерстві оборони України закінчили перевірку за фактом масової загибелі бійців 128-ї бригади. Трагедію відтворили похвилинно.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він підтвердив, що справді бійців зібрали в одному місці для нагородження. Більше того, зазначив міністр, були проігноровані всі правила маскування (поряд припаркували понад десять автомобілів). А також було проігноровано повітряну тривогу.

"В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", — з’ясувала перевірка.

Наразі слідство у цій справі триває. У зв’язку з трагедією Умєров доручив Генеральному штабу перевірити виконання протоколів безпеки у підрозділах, а також звернувся до всіх командирів:

"Зневага до базових заходів безпеки неприпустима", — зазначив він.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про те, що росіяни опублікували відео удару по бійцях 128-ї бригади, а на Закарпатті з 6 листопада було оголошено триденну жалобу через трагедію.