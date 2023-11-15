Допомога Україні зброєю: нове опитування американців насторожує

Підтримка зброї Україні сильніша серед демократів

Опитування показують, що більшість американців, як і раніше, підтримують надання зброї Україні. Хоча їхня кількість і зменшилася за останні півроку.

Про це пише Голос Америки, посилаючись на дані опитування, проведеного агентством Reuters та Ipsos. За їхніми даними, зараз 41% респондентів підтримують надання зброї Україні для протистояння російському вторгненню. 32% опитаних виступили проти подальшої військової допомоги Україні, а решта зазначила, що вони не впевнені у відповіді. Підтримка зброї Україні була сильнішою серед демократів.

"Опитування було проведено 13-14 листопада онлайн і охопило всю територію США. У ньому взяли участь 1006 дорослих американців. Інтервал ймовірності становить близько чотирьох відсотків", — зазначається у матеріалі.

При цьому, зазначають журналісти, результати аналогічного опитування, проведеного мережею CNN у липні 2023 року, показували, що:

45% респондентів заявляли, що Конгрес має надати додаткове фінансування на допомогу Україні, тоді як 55% були проти;

серед тих, хто підтримав подальшу підтримку Україні, 60% виступили за надання Україні зброї. Водночас, 56% опитаних турбувалися тим, що війна росії проти України загрожуватиме національній безпеці США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Байден зробив невтішну заяву про допомогу Україні.