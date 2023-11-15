Помощь Украине оружием: новый опрос американцев настораживает

Поддержка оружия Украине сильнее среди демократов

Опросы показывают, что большинство американцев по-прежнему поддерживают предоставление оружия Украине. Хотя их число и уменьшилась за последние пол года.

Об этом пишет Голос Америки, ссылаясь на данные опроса, проведенного агентством Reuters и Ipsos. Согласно их данным, в настоящий момент 41% респондентов поддерживают предоставление оружия Украине для противостояния российскому вторжению. 32% опрошенных выступили против дальнейшей военной помощи Украине, а остальные отметили, что они не уверены в ответе. Поддержка оружия Украине была сильнее среди демократов.

"Опрос был проведен 13-14 ноября онлайн и охватил всю территорию США. В нем приняли участие 1006 взрослых американцев. Интервал вероятности составляет около четырех процентов", — отмечается в материале.

При этом, указывают журналисты, результаты аналогичного опроса, проведенного сетью CNN в июле 2023 года, показывали, что:

45% респондентов заявлял, что Конгресс должен предоставить дополнительное финансирование на помощь Украине, в то время как 55% были против;

среди поддержавших дальнейшую поддержку Украине 60% выступили за предоставление Украине оружия. В то же время, 56% опрошенных беспокоились тем, что война России против Украины будет угрожать национальной безопасности США.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Байдена сделали неутешительное заявление о помощи Украине.