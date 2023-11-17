Дістаємо шапки та рукавички: вчена розповіла, коли в Україну прийдуть стабільні морози

Залишилось чекати не так вже й довго

В останні роки грудень місяць в Україні став досить теплим, не зовсім зимовим, проте саме в грудні у 2023 році на українців чекають морози та стабільне похолодання нижче нуля градусів Цельсія.

Про це в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфу" висловилася завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова.

За прогнозами, зима 2023-2024 року в Україні буде досить теплою, на пару градусів тепліше за кліматичну норму, проте очікуються перепади температур, періоди вторгнення холодного арктичного повітря. Вчені стверджують, що вони не будуть довгими, не більше 3-4 днів.

Хоча серйозних морозів найближчої зими не очікується, холод не обмине Україну.

"Морози та стабільний перехід через 0 градусів очікуються приблизно напередодні 10 грудня. У цей період очікується хвиля похолодання", — прогнозує Мартазінова.

Більше про прогнози різних синоптиків та науковців на цю зиму читайте у статті на "Телеграфі": В України з’явиться новий "союзник" з Європи: кліматологи дали прогноз на майбутню зиму.

Як повідомляв "Телеграф", раніше став відомий також і прогноз магнітних бур на найближчий час, — метеочутливим людям буде несолодко.