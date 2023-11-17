Достаем шапки и перчатки: ученая рассказала, когда в Украину придут стабильные морозы

Осталось ждать не так уж долго

В последние годы декабрь месяц в Украине стал довольно теплым, не совсем зимним, однако именно в декабре в 2023 году украинцев ждут морозы и стабильное похолодание ниже нуля градусов Цельсия.

Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" высказалась заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова.

По прогнозам, зима 2023-2024 года в Украине будет довольно теплой, на пару градусов теплее климатической нормы, однако ожидаются перепады температур, периоды вторжения холодного арктического воздуха. Ученые утверждают, что они не будут долгими, в пределах 3-4 дней.

Хотя серьезных морозов ближайшей зимой не ожидается, холода не оминут Украину.

"Морозы и стабильный переход через 0 градусов ожидаются примерно в преддверии 10 декабря. В этот период ожидается волна похолодания", — прогнозирует Мартазинова.

Больше о прогнозах разных синоптиков и ученых на эту зиму читайте в статье на "Телеграфе": У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму.

Как сообщал "Телеграф", ранее стал известен также и прогноз магнитных бурь на ближайшее время, — метеочувствительным людям будет несладко.