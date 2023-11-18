Чи можуть працівники ТЦК затримати військовозобов'язаного: пояснення від правозахисників

Подібні дії є перевищенням повноважень

В Україні частішають випадки, коли працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) затримують призовників на вулицях міст. Проте, як зазначають адвокати, вони не мають відповідних повноважень навіть, якщо військовозобов'язаний чоловік відмовляється від отримання повістки.

Згідно з законодавством, затримання громадян України можуть проводити виключно працівники Національної поліції та для припинення правопорушення. Про це повідомляє Obozrevatel.

У разі спроби затримання з боку працівників ТЦК, правозахисники рекомендують залучати свідків та фільмувати події або робити фото. Це допоможе довести правопорушення та перевищення повноважень представниками центру комплектування.

Згідно зі статтями 263-264 КУпАП, як пояснив юрист Дмитро Вінницький, особи, яка вчинила злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця, поліцейського, або яка образила поліцейського, а також при порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку й мобілізацію призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку може бути здійснено адміністративне затримання. Але його можуть проводити виключно правоохоронці, які потім мають доставити порушника до чергової частини органу поліції (не до ТЦК і СП), провести там особистий огляд та огляд речей.

"Продовжується таке затримання від трьох годин (для складання протоколу) до трьох діб (для встановлення особи й з'ясування обставин правопорушення)", – додав юрист.

Правозахисник Павло Романюк зауважив, що звичайне порушення правил військового обліку – наприклад, вперше особа відмовилася від повістки або взяла та підписала, і одразу не поїхала у військкомат – не означає примусову доставку у військкомат. І ТЦК насправді уповноважений складати протоколи щодо порушення правил військового обліку, але він не уповноважений затримувати таку особу.

Проте поліція, за словами адвоката Романа Симутіна, має право затримати вас для доставки у військкомат, якщо ви раніше отримали повістку й не з'явилися в ТЦК, а в Територіальному центрі комплектування вже сформували документи про порушення законодавства про військовий облік або мобілізацію (статті 210 та 210-1). КУоАП) і відправили вимогу до поліції затримати й доставити вас.

Тож, затримання можуть проводити виключно за наявності матеріалів, які б підтверджували скоєння адмінправопорушення. Примітно, що такі документи часто знаходяться в дільничих, тож поліцейські малоймовірно можуть їх пред'явити.

Що робити, якщо вас незаконно затримують

Події варто фільмувати на телефон (краще, коли це зробить третя сторона — хтось поруч). Але ви можете також увімкнути диктофон, щоб не тримати смартфон на виду.

Просіть предʼявити вимогу на затримання, адже, якщо її немає, то затримання незаконне і ви про це маєте відкрито сказати працівникам ТЦК та СП.

Нагадайте про кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень (стаття 365 КК України).

Відмовляйтеся виконувати заздалегідь незаконне розпорядження, наприклад, пройти до автомобіля та проїхати у військкомат зі співробітниками ТЦК і СП.

У випадку затримання обов'язково вимагайте складання протоколу затримання, тому що він знадобиться для оскарження.

За загальним правилом (стаття 263 КУпАП) адмінзатримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин. У виняткових випадках у зв'язку з особливою необхідністю законами передбачено інші терміни, проте не більше 72 годин. Надалі законність такого заходу має бути перевірена судом.

Нагадаємо, у Хмельницькому співробітники ТЦК намагались силою витягнути чоловіка з лікарняного ліжка.