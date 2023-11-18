Могут ли работники ТЦК задержать военнообязанного: объяснение от правозащитников

Подобные действия являются превышением полномочий

В Украине учащаются случаи, когда работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) задерживают призывников на улицах городов. Однако, как отмечают адвокаты, у них нет соответствующих полномочий, даже если военнообязанный мужчина отказывается от получения повестки.

Согласно законодательству, задержание граждан Украины могут производить исключительно работники Национальной полиции и для пресечения правонарушения. Об этом сообщает Obozrevatel.

В случае попытки задержания со стороны сотрудников ТЦК, правозащитники рекомендуют привлекать свидетелей и снимать события или делать фото. Это поможет доказать правонарушение и превышение полномочий представителями центра комплектования.

Согласно статьям 263-264 КУоАП, как объяснил юрист Дмитрий Винницкий, лица, совершившего злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, полицейского, или оскорбившего полицейского, а также при нарушении законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию призывниками, резервистами правил военного учета может быть осуществлено административное задержание. Но его могут проводить исключительно правоохранители, которые затем должны доставить нарушителя в дежурную часть органа полиции (не в ТЦК и СП), провести там личный досмотр и осмотр вещей.

"Продолжается такое задержание от трех часов (для составления протокола) до трех суток (для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения)", – добавил юрист.

Правозащитник Павел Романюк отметил, что обычное нарушение правил военного учета – например, впервые лицо отказалось от повестки или взяло и подписало, и сразу не поехало в военкомат – не означает принудительную доставку в военкомат. И ТЦК действительно уполномочен составлять протоколы о нарушении правил военного учета, но он не уполномочен задерживать такое лицо.

Однако полиция, по словам адвоката Романа Симутина, имеет право задержать вас для доставки в военкомат, если вы ранее получили повестку и не явились в ТЦК, а в Территориальном центре комплектования уже сформировали документы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации (статьи 210 и 210-1). КУоАП) и потребовали в полиции задержать и доставить вас.

Следовательно, задержание могут проводить исключительно при наличии материалов, подтверждающих совершение админправонарушения. Примечательно, что такие документы часто находятся в участковых, так что полицейские маловероятно могут их предъявить.

Что делать, если вас незаконно задерживают

События следует снимать на телефон (лучше, когда это сделает третья сторона – кто-то рядом). Но вы также можете включить диктофон, чтобы не держать смартфон на виду.

Просите предъявить требование на задержание, ведь, если его нет, то задержание незаконно и вы об этом должны открыто сказать работникам ТЦК и СП.

Напомните об уголовной ответственности за превышение служебных полномочий (статья 365 УК Украины).

Отказывайтесь выполнять заранее незаконное распоряжение, например пройти к автомобилю и проехать в военкомат с сотрудниками ТЦК и СП.

В случае задержания обязательно требуйте составления протокола задержания, потому что он потребуется для обжалования.

По общему правилу (статья 263 КУоАП) админзадержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов. В исключительных случаях в связи с особой необходимостью законами предусмотрены другие сроки, но не более 72 часов. В дальнейшем законность такой меры должна быть проверена судом.

Напомним, в Хмельницком сотрудники ТЦК пытались силой вытащить мужчину из больничной койки.