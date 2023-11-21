"Концерт просто бомба": з’явилося відео удару по окупантах під час виступу російської артистки

Точної інформації про кількість жертв поки немає

У мережі з’явилося відео прильоту по Донецькій області, внаслідок якого загинула російська артистка Поліна Менших. Жінка грала пісню під гітару для путінських солдатів якраз у той момент, коли по будівлі вдарили ракетами.

Відео опублікував голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук. У мережі пожартували, що це був просто "розривний концерт".

Поліна Менших давала концерт у ДК окупованого міста Куйбишеве і раптово пролунав вибух. У ДК посипалася штукатурка зі стін та стелі, а за мить зникло світло. Пропагандисти стверджують, що концерт відбувся 19 листопада і був нібито присвячений Дню ракетних військ та артилерії. Виступала російська артистка, за деякими даними, для 810 ОБР МП.

Внаслідок удару по Будинку культури загинула не лише Поліна Менших, а й нібито 25 російських солдатів, ще близько 100 осіб отримали поранення та травми.

У мережі кажуть, що виступ росіянки "порвав зал" і став "квитком на концерт кобзону".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський натякнув на вбивство путіна. За його словами, Україна має на це право.