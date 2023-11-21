Актриса та танцівниця, яка підтримувала війну: що відомо про ліквідовану на Донбасі Поліну Менших (фото)

Поїздка на окуповані території України стала для росіянки останньою

Під час удару по окупованому населеному пункті Кумачове на Донеччині ЗСУ змогли знищити понад 20 окупантів і поранити понад сотню. Росіяни зібралися в місцевому будинку культури, щоб послухати виступ актриси Поліни Менших, яка також була ліквідована під час удару.

"Телеграф" вирішив розповісти, хто це така. Сама Менших у своїх соцмережах називала себе балетмейстером, режисером та драматургом, а російські Z-канали також зазначали, що вона є волонтером, яка допомагала російським окупантам.

1996 року закінчила Московський державний університет культури за професією мистецтво хореографії. У 2001-2016 очолювала театр-студію "Леге артис", а з 2021 театр етнотанцю "НЕЖЕНь".

Вона також зазначала, що поставила щонайменше 6 вистав і організувала кілька концертів.

"У 2000 році я організувала свою танцювальну студію і на її базі виріс театр Леге-артіс. За 15 років існування в театрі мною були поставлені спектаклі, які з успіхом йшли на різних сценах Москви", — розповідала вона.

Рік народження Менших у мережі не вказано, проте відомо, що 13 листопада вона святкувала день народження.

Як повідомлялося раніше, 19 листопада у росії відзначали День ракетних військ та артилерії, а тому на окупованих територіях теж вирішили дати концерти. У Кумачово цього дня влаштували нагородження бійців 810-ої окремої гвардійської бригади морської піхоти, якими і прилетіла ракета HIMARS. При цьому момент прильоту ракети потрапив на відео.