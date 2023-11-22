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Тому що вони молоді? Львів'яни здивували знаннями про Революцію Гідності (відео)

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
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Автор
Революція Гідності Новина оновлена 22 листопада 2023, 12:03
Революція Гідності. Фото Getty Images

Більшість опитаних нычого не чули про події на головній площі країни

У Львові на честь десятої річниці з початку Революції Гідності, яка відбулася 21 листопада, провели опитування серед населення. У мешканців міста питали, що вони знають про день, коли на Майдані Незалежності у столиці України розгорілися масові протести.

Відповідь молоді дуже вразила. Виявилось, що більшість опитаних нычого не чули про події, які кардинально поміняли політичну ситуацію в державі.

Так, наприклад, на питання журналіста чи знає молодь про те, що того часу на Майдані загинуло багато студентів та взагалі багато людей, одна з респондентів відповіла: "Щось таке чула". Чому розпочалась Революція гідності, молодь також не знає. На питання про те, чи слідкували взагалі за подіями на Майдані, молодь відповідала: "Не було часу".

Відео опитування викликало обурливу реакцію користувачів мережі. Люди почали писати гнівні коментарі і звинувачувати систему освіти в тому, що молодь не знає новітню історії своєї країни: "У нас дуже велика прогалина в патріотичному навчанні в школах та університетах. ( Якщо не сказати відсутність навчання патріотизму)"; "Дивно і тупо питати у дітей, які школу щойно закінчили а на той момент ходили до другого класу…";"Не чули,не пам'ятають, не знають… ,а потім ідуть на вибори голосуючи за гасла"; "Це певні провали нашої системи навчання. Це сучасна історія , яку треба навчати".

Слід зазначити, що цього року українці відзначали річницю Революції Гідності в непростих умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Десять років тому на центральній площі України протестувальники висловили чітку позицію. Вони виступили проти рішення тогочасних очільників України заморозити процес євроінтеграції та розвернутися в бік країни-терористки.

Раніше "Телеграф" повідомив, як відмічали українські зірки 10-ту річницю Революції Гідності.

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#Майдан #Революція Гідності