Большинство опрошенных ничего не слышали о событиях на главной площади страны

Во Львове в честь десятилетия с начала Революции Достоинства, которая состоялась 21 ноября, провели опрос среди населения. У жителей города спрашивали, что они знают о дне, когда на Майдане Независимости в столице Украины разгорелись массовые протесты.

Ответ молодежи очень поразил. Оказалось, что большинство опрошенных ничего не слышали о событиях, кардинально изменивших политическую ситуацию в государстве.

Так, например, на вопрос журналиста знает ли молодежь о том, что в то время на Майдане погибли студенты и вообще много людей, одна из респондентов ответила: "Что-то такое слышала". Почему началась революция достоинства, молодежь тоже не знает. На вопрос о том, следили ли вообще за событиями на Майдане, молодежь отвечала: "Не было времени".

Видео опроса вызвало негативную реакцию у пользователей сети. Люди начали писать гневные комментарии и обвинять систему образования в том, что молодежь не знает новейшую историю своей страны: " У нас очень большой пробел в патриотическом обучении в школах и университетах. (если не сказать отсутствие обучения патриотизму "); " Удивительно и тупо спрашивать у детей, которые школу только что окончили, а на тот момент ходили во второй класс… "; " Не слышали, не помнят, не знают…, а потом идут на выборы голосуя за лозунги "; " Это определенные провалы нашей системы обучения. Это современная история, которую нужно учить".

Следует отметить, что в этом году украинцы отмечали годовщину Революции Достоинства в непростых условиях полномасштабного вторжения россии в Украину. Десять лет назад на центральной площади Украины протестующие высказали четкую позицию. Они выступили против решения тогдашних руководителей Украины заморозить процесс евроинтеграции и развернуться в сторону страны-террористки.

Ранее "Телеграф" сообщил, как отмечали украинские звезды 10-летие Революции Достоинства.