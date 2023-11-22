Рада проголосувала за англійську мову в Україні: що змінить новий закон

Норма про дубляж прийнята не була

Верховна Рада проголосувала за законопроект "Про застосування англійської мови в Україні". Він пропонує надати англійській мові статус однієї з мов міжнародного спілкування у нашій країні.

"За" віддали свої голоси 278 народних обранців. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначив Железняк, цей документ передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя.

При цьому варто звернути увагу, що норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу із субтитруванням українською було виключено рішенням Комітету.

"Так що хто виступав за збереження дубляжу – rest easy", — пише Железняк.

Нагадаємо, що новий закон раніше детально розбирав "Телеграф". Прочитати про всі його важливі нюанси ви можете у матеріалі під назвою Новий статус англійської мови в Україні. Що це означає для чиновників, поліції, шкіл та кіно ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Рада ухвалила законопроект про "військовий" ПДФО, деякі мери розлючені.