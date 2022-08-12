Англійська мова в Україні може отримати особливий статус: що пропонує Мінкульт

Нововведення, перш за все, стосуватиметься держслужбовців

В Україні англійська мова може отримати особливий статус — відповідний законопроєкт вже розробив Мінкульт. На думку профільного міністерства, це дозволить нашому суспільству вивчити мову та покращити міжнародні комунікації.

Як передає "Укрінформ", про це у п'ятницю, 12 серпня, заявив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Новий проєкт закону дозволить подолати мовний бар’єр, який досі існує в Україні. Це одна з умов до курсу в ЄС. Законопроєкт передбачає врегулювання відносин англійської мови, як мови спілкування в публічних сферах життя, в першу чергу – міжнародні комунікації", — наголосив заступник міністра.

Він додав, що ще одна мета запропонованого законопроєкту — підвищити рівень володіння англійською мовою серед державних службовців. При цьому, жодне з положень цього документу не звужувати функціонування української мови у нашій країні. У поточній редакції проєкту закону вказано, що англійська стане обов'язковою для держслужбовців, офіцерів, начальників середнього й вищого складу Національної поліції, науково-педагогічних працівників ВНЗ. Крім того, планується вдосконалити стандарти освіти щодо вивчення англійської мови та запровадити курси для дорослих. При цьому Мінкульт зазначає, що такі вимоги не виникнуть одразу, а буде запропоновано певний перехідний період.

Заступник міністра вказав на той факт, що надання англійській мові відповідного статусу в Україні — це необхідність і стратегічний крок до членства в ЄС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада надала особливий статус громадянам Польщі. Полякам, які знаходяться в Україні, суттєво розширили права. Документ був запропонований президентом України Володимиром Зеленським у відповідь на аналогічний, ухвалений у Польщі після початку російського вторгнення в Україну.