Английский язык в Украине может получить особый статус: что предлагает Минкульт

Нововведение, прежде всего, будет касаться госслужащих

В Украине английский язык может получить особый статус – соответствующий законопроект уже разработал Минкульт. По мнению профильного министерства, это позволит нашему обществу выучить язык и улучшить международные коммуникации.

Как передает "Укринформ", об этом в пятницу, 12 августа, заявил первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Новый проект закона позволит преодолеть языковой барьер, который до сих пор существует в Украине. Это одно из условий к курсу в ЕС. Законопроект предусматривает урегулирование отношений английского языка как языка общения в публичных сферах жизни, в первую очередь — международные коммуникации", — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что еще одна цель предложенного законопроекта – повысить уровень владения английским языком среди государственных служащих. При этом ни одно из положений этого документа не сужает функционирование украинского языка в нашей стране. В текущей редакции проекта закона указано, что английский станет обязательным для госслужащих, офицеров, начальников среднего и высшего состава Национальной полиции, научно-педагогических работников вузов. Кроме того, планируется усовершенствовать стандарты образования по изучению английского языка и ввести курсы для взрослых. При этом Минкульт отмечает, что такие требования не возникнут сразу, а будет предложен определенный переходный период.

Замминистра указал на тот факт, что предоставление английскому языку соответствующего статуса в Украине — это необходимость и стратегический шаг к членству в ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада предоставила особый статус гражданам Польши. Находящимся в Украине полякам существенно расширили права. Документ был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским в ответ на аналогичный, принятый в Польше после начала российского вторжения в Украину.