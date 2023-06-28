Новий статус англійської мови в Україні. Що це означатиме для чиновників, поліції, шкіл та кіно

Час на нові знання є, закон (якщо його ухвалять) набуде чинності за 2-4 роки після закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про новий статус англійської мови. Якщо за нього проголосує парламент, то переважна більшість топ-чиновників, керівники держпідприємств, військові-контрактники офіцерського складу, усі поліцейські, які випустяться з ВНЗ, прокурори, голови місцевих державних адміністрацій мають вільно розмовляти англійською мовою.

Але насправді перелік набагато ширший — адже у "швидкій", на вокзалі, у транспорті іноземцю, який щось спитає англійською, мають надати зрозумілу відповідь та допомогти. Нововведення торкнеться шкільної програми та навіть садочків — вивчення англійської обов'язкове. Законопроєкт пропонує показувати англійські фільми в оригіналі.

"Телеграф" пояснює, що означатиме нововведення та коли може почати діяти:

Що це за статус

Законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" пропонує надати англійській мові статусу однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Мовляв, Україна має статус кандидата на вступ до ЄС — треба долати мовний бар'єр. Тому трансформація статусу англійської мови є стратегічним кроком до повноцінного членства у ЄС.

Також документ унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.

Коли почне діяти

Якщо законопроєкт приймуть, то він набуде чинності у день опублікування. Але є ряд винятків через воєнний стан:

під час воєнного стану та мобілізації на військовослужбовців та правоохоронців вимога володіти англійською мовою не розповсюджується ;

та вимога володіти англійською мовою ; для держслужбовців категорії "А", голів місцевих держадміністрації та їхніх заступників набуде чинності через 2 роки після припинення/скасування воєнного стану;

після припинення/скасування воєнного стану; для решти чиновників – через 4 роки після завершення воєнного стану.

Більшість поліцейських, військові-контрактники. Весь список

Згідно із законопроєктом, будуть зобов'язані володіти англійською кандидати на ряд посад. Серед них співробітники державної служби категорії "А" , це такі люди:

державний секретар Кабінету Міністрів та його заступники, державні секретарі міністерств;

та його заступники, державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну . Тобто керівники державних служб, держагентств, інспекцій та "спецстатусники" як Антимонопольний комітет, Фонд держмайна, НКРЕКП, Державний комітет телебачення і радіомовлення та НКЕК.

центральних органів виконавчої влади, які . Тобто керівники державних служб, держагентств, інспекцій та "спецстатусники" як Антимонопольний комітет, Фонд держмайна, НКРЕКП, Державний комітет телебачення і радіомовлення та НКЕК. Керівники апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники;

Крім категорії, "А" підтягнути англійську мову муситимуть ще такі категорії чиновників:

співробітники державної служби категорій "Б" і "В", проте їхній перелік встановить Кабмін;

голови місцевих державних адміністрацій і їхні заступники;

і їхні заступники; військові-контрактники офіцерського складу. Для них також діятиме стандарт НАТО STANAG 6001.;

офіцерського складу. Для них також діятиме STANAG 6001.; поліцейські середнього та вищого складу (це починаючи з молодшого лейтенанта — тобто усі, хто випустився з ВНЗ , що готує поліцейських);

середнього та вищого складу (це починаючи з молодшого — тобто , що готує поліцейських); прокурори;

співробітники податкових і митних органів (список встановить Кабмін);

і митних органів (список встановить Кабмін); керівники суб'єктів державного сектору економіки (перелік встановить Кабмін). Це, наприклад, такі державні підприємства як "Укравтодор" та ДП "Місцеві дороги Запорізької області" і т.д. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" також вважається державним підприємством.

Звісно, повний перелік має встановити Кабмін, це буде після того, як законопроєкт розгляне Верховна Рада.

Також вимога щодо володіння англійською мовою може встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Іспит для чиновників буде безкоштовним. Його можна буде складати не частіше 1 разу на 4 місяці, але необмежену кількість разів. За рівень вище B2 пропонують надбавку в 10%.

Що це означатиме для шкіл та садочків

Закон вимагає зробити обов'язковим вивчення англійської починаючи з дошкільних закладів освіти. У школах англійська має бути першою чи другою іноземною, але її наявність — повинна бути обов'язково. Це стосується також професійно-технічної освіти, вищої освіти. Сайти ВНЗ закладів мають дублюватися англійською.

Приберуть дубляж з фільмів, у музеях буде інформація англійською

Інформація про музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання, документи Національного архівного фонду, що демонструються в державних та комунальних музеях, архівних установах та на виставках, поряд з державною мовою мають подаватися також англійською мовою, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Державні та комунальні музеї поряд з аудіовізуальною інформацією про музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання державною мовою мають забезпечити наявність інформації й англійською мовою.

Іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська мова, мають демонструватися у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. Зазначимо, що це стандартна практика у європейських країнах, але українському бізнесу таке правило має шанс не сподобатися.

Інші сфери

Закон зобов'язує говорити англійською під час надання іноземцям екстреної медичної допомоги, також англійською можна буде і викликати "швидку". У всіх видах пасажирського транспорту інформація про маршрути має дублюватися англійською. А на вокзалі чи в аеропорту іноземцю на запитання англійською будуть зобов'язані відповісти англійською.

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