Новый статус английского в Украине. Что это значит для чиновников, полиции, школ и кино

Время на новые знания есть, закон (если его примут) вступит в силу через 2-4 года после войны

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о новом статусе английского языка. Если за него проголосует парламент, то большинство топ-чиновников, руководители госпредприятий, военные-контрактники офицерского состава, все полицейские, которые выпустятся из вузов, прокуроры, главы местных государственных администраций должны свободно разговаривать на английском языке.

Но на самом деле перечень гораздо шире — ведь в "скорой", на вокзале, в транспорте иностранцу, который что-то спросит по-английски, должны дать понятный ответ и помочь. Нововведение коснется школьной программы и даже садов — изучение английского языка обязательно. Законопроект предлагает показывать английские фильмы в подлиннике.

Телеграф объясняет, что будет означать нововведение и когда может начать действовать:

Что это за статус

Законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине" предлагает предоставить английскому языку статус одного из языков международного общения в Украине. Мол, у Украины статус кандидата на вступление в ЕС — надо преодолевать языковой барьер. Поэтому трансформация статуса английского языка является стратегическим шагом к полноценному членству в ЕС.

Также документ нормирует особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения.

Когда начнет действовать

Если законопроект примут, он вступит в силу в день опубликования. Но есть ряд исключений из-за военного положения:

во время военного положения и мобилизации на военнослужащих и правоохранителей требование владеть английским языком не распространяется;

и требование владеть английским языком для госслужащих категории "А", глав местных госадминистрации и их заместителей вступит в силу через 2 года после прекращения/отмены военного положения;

после прекращения/отмены военного положения; для остальных чиновников – через 4 года после завершения военного положения.

Большинство полицейских, военные-контрактники. Весь список

Согласно законопроекту, будут обязаны владеть английским кандидаты на ряд должностей. Среди них сотрудники государственной службы категории "А" , это такие люди:

государственный секретарь Кабинета Министров и его заместители, государственные секретари министерств;

и его заместители, государственные секретари министерств; руководители центральных органов исполнительной власти, не являющиеся членами Кабмина . То есть руководители государственных служб, госагентств, инспекций и "спецстатусники" как Антимонопольный комитет, Фонд госимущества, НКРЭКУ, Государственный комитет телевидения и радиовещания и НКЭК.

центральных органов исполнительной власти, . То есть руководители государственных служб, госагентств, инспекций и "спецстатусники" как Антимонопольный комитет, Фонд госимущества, НКРЭКУ, Государственный комитет телевидения и радиовещания и НКЭК. Руководители аппаратов Конституционного суда, Верховного суда, высших специализированных судов и их заместители;

Помимо категории, "А" подтянуть английский будут еще такие категории чиновников:

сотрудники государственной службы категорий "Б" и "В", однако их перечень установит Кабмин;

председатели местных государственных администраций и их заместители;

и их заместители; военные-контрактники офицерского состава. Для них также будет действовать стандарт НАТО STANAG 6001;

офицерского состава. Для них также будет действовать STANAG 6001; полицейские среднего и высшего состава (это начиная с младшего лейтенанта — то есть все, кто выпустился из готовящего полицейских вузов );

среднего и высшего состава (это начиная с младшего — то есть ); прокуроры;

сотрудники налоговых и таможенных органов (список установит Кабмин);

и таможенных органов (список установит Кабмин); руководители субъектов государственного сектора экономики (перечень установит Кабмин). Это, например, такие государственные предприятия, как "Укравтодор" и ГП "Местные дороги Запорожской области" и т.д. Международный аэропорт Борисполь также считается государственным предприятием.

Конечно, полный перечень должен быть установлен Кабмином, это будет после того, как законопроект рассмотрит Верховная Рада.

Также требование владения английским языком может устанавливаться субъектом назначения к кандидатам на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Экзамен для чиновников будет бесплатным. Его можно будет составлять не чаще 1 раза в 4 месяца, но неограниченное количество раз. За уровень выше B2 предлагают прибавку в 10%.

Что это значит для школ и садов

Закон требует сделать обязательным изучение английского начиная с дошкольных учебных заведений. В школах английский должен быть первым или вторым иностранным, но его наличие должно быть обязательно. Это касается также профессионально-технического образования, высшего образования. Сайты вузов заведений должны дублироваться на английском.

Уберут дубляж из фильмов, в музеях будет информация на английском

Информация о музейных предметах, музейных коллекциях и музейных собраниях, документах Национального архивного фонда, которые демонстрируются в государственных и коммунальных музеях, архивных учреждениях и на выставках, наряду с государственным языком должны подаваться также на английском языке, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Государственные и коммунальные музеи наряду с аудиовизуальной информацией о музейных предметах, музейных коллекциях и музейных собраниях на государственном языке должны обеспечить наличие информации и на английском языке.

Иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский, должны демонстрироваться в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрованием на государственном языке. Отметим, что это стандартная практика в европейских странах, но у украинского бизнеса такое правило имеет шанс не понравиться.

Другие сферы

Закон обязывает говорить по-английски во время оказания иностранцам экстренной медицинской помощи, также по-английски можно будет и вызвать "скорую". Во всех видах пассажирского транспорта информация о маршрутах должна дублироваться по-английски. А на вокзале или в аэропорту иностранцу на вопросы на английском будут обязаны ответить на английском.

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