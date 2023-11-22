Рада проголосовала за английский язык в Украине: что изменит новый закон

Норма о дубляже принята не была

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект "О применении английского языка в Украине". Он предлагает предоставить английскому языку статус одного из языков международного общения в нашей стране.

"За" отдали свои голоса 278 народных избранника. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Как отметил Железняк, данный документ предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, во время пересечения государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.

При этом, стоит обратить внимание, что норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском была исключена решением Комитета.

"Так что, кто выступал за сохранение дубляжа – rest easy", — пишет Железняк.

Напомним, что новый закон ранее подробно разбирал "Телеграф". Прочитать о всех его важных нюансах вы можете в материале под названием "Новый статус английского в Украине. Что это значит для чиновников, полиции, школ и кино".

Напомним, ранее мы писали о том, что Рада приняла законопроект о "военном" НДФЛ, некоторые мэры в ярости