ISW: ЗСУ продовжуть атакувати на Херсонщині та під Бахмутом (мапа)

Росіяни активізувалися біля Авдіївки, під Куп'янськом збирають зуби до купи

Збройні сили України продовжують успішні дії на Херсонському напрямку, в районі плацдарму на лівому березі Дніпра, а також в районі Бахмута. Водночас російські терористи намагаються повернути позиції біля Бахмуту, на Запорізькому напрямку, а також масовано "вбиваються" об українські рубежі в районі Авдіївки.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 22 листопада. Аналітики зазначають, що українські війська продовжують дії на Херсонському плацдармі.

Зокрема, російські "воєнкори" заявляють, що українські підрозділи не тільки утримують позиції на лівому березі, але й постійно атакують в районах Пойми, Піщанівки, Підстепного, Антонівського шосе та залізничного мосту. З посиланням на українського військового аналітика Костянтина Машовця ISW відзначає, що російський 328 полк ВДВ намагається атакувати н/п Кринки з Корсуньки.

Ситуація на Херсонщині

На Куп'янському напрямку росіяни намагалися атакувати біля Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та у напрямку Сіверська. Успіху не мали, проте відзначається, що терористи скоро завершать перегрупування військ та спробують влаштувати ще один масований наступ.

Ситуація під Куп'янськом

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії на півдні від міста. Наземні атаки росіян біля Бахмуту були невдалими; жодна заява російських "воєнкорів" про "успіхи" на цьому напрямку не мала візуального підтвердження. За даними Генштабу ЗСУ спроби терористів штурмувати позиції біля Кліщіївки відбиті.

Ситуація навколо Бахмута

На Авдіївському напрямку росіяни значно активізували наступальні зусилля. 22 листопада ЗСУ розгромили колону росіян, які намагалися наступати – терористи втратили два танки та сім бронемашин. Росіяни заявили про просування біля Степового – населений пункт зараз "спірна зона". На Мар'їнскому напрямку відбито 18 спроб штурму, просування у росіян нема.

"Ярослав Чепурний, речник української бригади, яка діє на Мар’їнському напрямку, заявив, що російські війська за останній тиждень штурмували українські позиції понад 150 разів і запустили понад 300 ударних безпілотників", – зазначили аналітики.

Ситуація навколо Авдіївки

На Запорізькому та Донецько-Запорізькому напрямку росіяни без успіху намагалися контратакувати в районах Приютного, Старомайорського, Урожайного, Роботине та Кам'янського. Своєю чергою, ЗСУ продовжують наступальні дії по лінії Роботино-Вербове.

Ситуація на Мелітопольському напрямку

Ситуація на Донецько-Запорізькому напрямку

Раніше ми писали, що Зеленський назвав чотири напрями на фронті, на яких зараз складна ситуація.

Раніше під Авдіївкою було помічено бронемашини української модифікації БМП-1У "Шквал", які росіяни захопили у Грузії у 2008 році та поставили до музею. Великі втрати змусили росіян витягнути техніку зі зберігання та відправити у бій, у якому вона і була знищена.