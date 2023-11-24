Астрологів та тарологів хочуть змусити працювати на бюджет: що вигадали в "Слузі народу"

У Раді зареєстрували "езотеричний" законопроєкт

У "Слузі народу" хочуть створити Реєстр тарологів, нумерологів, йогів та інших "духовних майстрів". З охочих відкривати школи езотерики та вести тренінги пропонують стягувати плату до Держбюджету.

Відповідний законопроєкт у Верховній Раді зареєстрував нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко. Він уточнює, що йдеться не про "сектантство", а саме про езотеричну сферу та пропонує ввести нововведення до Закону України "Про освіту".

"В даний час у суспільстві сформувалася необхідність визнання езотеричних послуг та езотеричної освіти невід’ємною частиною сучасного життя. Враховуючи активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування у життєдіяльності людини – езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві", — пише Гривко в пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає введення терміна "езотерична освіта" як здобуття людиною знань та інформації, призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям. Астрологи, тарологи та нумерологи можуть добровільно включатися до "Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти", за це вони мають сплатити адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. За кожен рік перебування у Реєстрі потрібно буде сплачувати таку саму суму.

Особи, включені до Реєстру наставників у галузі езотеричної освіти, зможуть видавати своїм учням дипломи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Проте теж не безкоштовно: за видачу іменного диплома, інформація про який відображається у Реєстрі наставників, з наставника Гривко пропонує стягувати плату у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.

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