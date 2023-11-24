Астрологов и тарологов хотят заставить работать на бюджет: что придумали в "Слуге народа"

В Раде зарегистрировали "эзотерический" законопроект

В "Слуге народа" хотят создать Реестр тарологов, нумерологов, йогов и прочих "духовных мастеров". Это даст возможность взимать с них налоги. С желающих открывать школы эзотерики и вести тренинги, предлагают взимать плату в Госбюджет.

Соответствующий законопроект в Верховной Раде зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко. Он уточняет, что речь идет не о "сектантстве", а именно об эзотерической сфере и предлагает ввести нововведения в Закон Украины "Об образовании".

"В настоящее время в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни. Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мыслей, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека – эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе", — пишет Гривко в пояснительной записке.

Законопроект предполагает введение термина термин "эзотерическое образование" как получение человеком знаний и информации, предназначенных для ограниченного круга лиц, содержащих элементы, альтернативные общепринятым научным понятиям. Астрологи, тарологи и нумерологи могут добровольно включаться в "Реестра наставников в сфере эзотерического образования", за это они должны будут уплатить административный сбор в размере одной минимальной заработной платы. За каждый год пребывания в Реестре нужно будет платить такую же сумму.

Лица, включенные в Реестр наставников в области эзотерического образования, смогут выдавать своим ученикам дипломы в порядке, установленном Кабинетом Министров. Однако тоже не бесплатно: за выдачу именного диплома, информация о котором отражается в Реестре наставников, с наставника Гривко предлагает взимать плату в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица.

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