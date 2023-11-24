"Золоте влучання": Міноборони знайшло на розбитому ракетами складі півтора кіло золота

Як то кажуть, не було щастя, але нещастя допомогло

На розбитих ракетами складах Міністерства оборони України виявили коштовну знахідку – 1,4 кг високоякісного золота, призначеного для стоматологічних цілей, вартістю орієнтовно до 3,5 млн грн. Його закинули на склади ще у 2017 році та забули про його існування – поки не почалася війна з росією.

Про це розповів начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна МОУ Олег Коваль в коментарі виданню Forbes. За словами Коваля, це золото закуповували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ ще до 2013 року – за режиму Януковича.

У 2017 році золото зібрали з поліклінік та передали на зберігання в Управління. Близько п'яти років дорогоцінний метал зберігався на одному зі складів МОУ, поки у березні 2022 року в склад не влучило відразу сім російських ракет.

Під час огляду руїн складу та пошуків вцілілого майна військові раптово виявили золото, яке майже не постраждало під час атаки. Зараз МОУ веде переговори з Національним банком України, пропонуючи йому до кінця 2023 року викупити жовтий метал. НБУ отримає сировину для золотовалютних резервів, МОУ – грошові кошти.

80% грошей за золото планується передати до державного бюджету. Решту у 20% заберуть в спеціальний фінансовий фонд Міністерства оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що поки в Іспанії вилучають в контрабандистів золоті скарби України скіфської епохи, на теренах Київської області знаходять нові артефакти під час археологічних досліджень. Датуються вони приблизно 17-18 століттям, адже були знайдені саме в цьому культурному нашаруванні.